Interno Questura di Foggia, Squadra Mobile (MAIZZI)

Foggia, 18 gennaio 2018. Al termine di un’attività di indagine svolta dagli agenti della Squadra Mobile di Foggia e da militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Lucera, è stata eseguita stamani un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura, nei confronti di un Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Volanti della questura di Foggia (fonte Ansa Puglia,ndr), perché ritenuto responsabile di concussione. “A quanto si è appreso, è accusato di aver chiesto somme di danaro a persone che alloggiano abusivamente in immobili del Comune in cambio di protezione”. Lo riporta l’ANSA Puglia. Il Questore di Foggia, Della Cioppa, ha immediatamente sospeso dal servizio il citato ispettore. “L’attività della Polizia di Stato prosegue incessante nell’assicurare il rispetto della legalità, con più vigore se sono interessati propri appartenenti”, scrive in una nota la Questura di Foggia. Redazione StatoQuotidiano.it Concussione: arrestato Ispettore di Polizia a Foggia ultima modifica: da

