From profilo facebook Michele Renzullo

Di:



Manfredonia, 18 gennaio 2018. E’ deceduto, all’età di 78 anni, Michele Renzullo, Colonnello Pilota dell’Aeronautica Militare in pensione, “un uomo che ha dato lustro all’Aeronautica“. , 18 gennaio 2018. E’ deceduto, all’età di 78 anni,, Colonnello Pilota dell’Aeronautica Militare in pensione, “un uomo che ha dato lustro all’Aeronautica“. Il Colonnello Renzullo ha fatto la storia della scuola Aviogetti e della 60 Brigata Aerea di Amendola (oggi 32° STORMO). Pilota Istruttore G91-T della SVBAA (Scuola di Volo Basico Avanzato Aviogetti) prima e 60^ Brigata Aerea poi, ha ricoperto incarichi di Comando Gruppi Volo e Tecnici. L’uomo lascia la moglie e due figlie. La Camera ardente è stata allestita presso il Presidio ospedaliero di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Domani, 19 gennaio 2018 alle ore 16, la salma dell’uomo giungerà a Manfredonia nella Chiesa Santa Maria Regina a Siponto per la celebrazione del rito funebre. Dalla Redazione di StatoQuotidiano condoglianze ai familiari e parenti dell’uomo. fotogalleryfonte http://www.convivereconladrenalina.it





Redazione StatoQuotidiano.it Manfredonia, deceduto Michele Renzullo: Colonnello Pilota AM ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.