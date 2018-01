Manfredonia, opposizione chiede le dimissioni del Presidente Consiglio Prencipe

Di:

CHIESTE LE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE CONSIGLIO A. PRENCIPE

Signor Presidente

del Consiglio Comunale di

MANFREDONIA

e p.c.

S.E Signor Prefetto di

Foggia

OGGETTO: Richiesta di inserimento del presente punto tra gli accapi che saranno oggetto del Consiglio Comunale p.v.: Richiesta di dimissioni del Presidente del Consiglio, presentata dai Consiglieri Romani, Taronna, Clemente, Fiore, Ritucci, Magno, La Torre, Salvemini.

I sottoscritti consiglieri comunali, Avv. Cristiano Romani, Dr. Leonardo Taronna, Avv. Eliana Clemente, Avv. Gianni Fiore, Massimiliano Ritucci, Prof. Italo Magno, Avv. Michele La Torre, Avv. Angelo Salvemini, ai sensi dell’art. 20, punto 6, dello Statuto Comunale e dell’art. 10 del Regolamento del Consiglio Comunale,

Chiedono

le dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale di Manfredonia, alla luce della sua reiterata violazione del regolamento consiliare, della mancanza di neutralità, equilibrio, rispetto delle prerogative dei consiglieri comunali; nonché per la sua incapacità di assicurare ai consiglieri la necessaria cura, strutture e servizi.

A tal proposito giova sottolineare l’atteggiamento assunto in occasione dell’ultimo Consiglio Comunale (celebratosi il 29 dicembre 2017), allorquando, il precitato Presidente del Consiglio, per favorire un gruppo minoritario del Consiglio (di cui egli stesso fa parte) che, per propri fini, chiedeva la chiusura immediata della seduta consiliare (quando vi erano ancora 10 punti da discutere), pur conscio della assoluta carenza dei presupposti, servendosi del suo potere, sospendeva la seduta, in violazione di quanto previsto dall’art. 57 del Regolamento Comunale, per un presunto quanto pretestuoso tumulto.

La condotta descritta è stata, altresì, sottoposta all’attenzione di S.E. il Signor Prefetto di Foggia affinché, nella sua funzione di controllore, verifichi l’eventuale integrazione di fattispecie di illecito amministrativo e/o penale.

Manfredonia, 16 gennaio 2017.

Firmato:

i consiglieri in oggetto indicati

(Avv. Cristiano Romani, Dr. Leonardo Taronna, Avv. Eliana Clemente, Avv. Gianni Fiore, Massimiliano Ritucci, Prof. Italo Magno, Avv. Michele La Torre, Avv. Angelo Salvemini)