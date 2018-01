http://www.nottecriminale.it - IMMAGINE D'ARCHIVIO, non riferita al testo

(ANSA) – MILANO, 18 GEN – Tre italiani sono stati arrestati per violenza sessuale nei confronti di una ragazza che era stata invitata a uscire da un componente del gruppo e che poi è stata narcotizzata con le benzodiazepine, la cosiddetta droga dello stupro, versata nel drink all’interno di un locale di Milano. L’episodio è avvenuto nell’aprile 2017 e oggi è stata comunicata l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare da parte dei carabinieri. Milano. Droga dello stupro e violenza: tre arresti ultima modifica: da

