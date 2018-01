Nasce la Pro Loco Isole Tremiti: una nuova realtà per la perla dell’Adriatico

Di:

Manfredonia, 18 gennaio 2018. Mentre l’associazione Pro Loco di Manfredonia chiude una stagione ricca di eventi e di grande successo, una nuova realtà nasce a pochi chilometri dalla nostra costa. Si tratta della Pro Loco Isole Tremiti, nata ufficialmente il 21 settembre 2017 e che si prepara oggi a costruire un calendario di attività, eventi e tanto altro ancora, tutto in nome dell’amore per il territorio, principio fondante di ogni associazione Pro Loco.

Le Isole Tremiti distano circa 10 miglia dalla costa garganica e si contraddistinguono per la diversificazione dei paesaggi contrastanti e variegati, varietà che si riscopre anche sui fondali del paesaggio sottomarino. Sogno della Pro Loco è di dare avvio a un progetto estivo che contribuisca a dare lustro alle isole, la cui bellezza e carattere incontaminato dei paesaggi le hanno garantito il soprannome di “perla dell’Adriatico”.

La Pro Loco Isole Tremiti raggruppa due delegazioni: quella di San Domino, la cui referente è Rosanna Fedeli, presidente dell’Associazione, e quella dell’isola di San Nicola, rappresentata da Mattia Pia Spano (vice presidente dell’associazione).

La Pro Loco appena nata raccoglie le esperienze di persone che, già da anni, offrono il proprio tempo al servizio di attività di volontariato, dando vita così a tantissimi eventi che animano il territorio e ne valorizzano la sfera culturale, storica e sociale. Conta già più di 70 soci ed è all’opera nell’organizzazione del cartellone estivo 2018, oltre alla progettazione di eventi che coinvolgeranno altre associazioni di promozione sociale. Tra i programmi più imminenti, l’istituzione di due info point, in ciascuna isola, per l’accoglienza di turisti stranieri e non.

La Pro Loco si propone anche di collaborare con il Comune di Isole Tremiti, unite dall’obiettivo di amplificare lo sviluppo territoriale e turistico. Proprio in nome di queste sinergie create allo scopo di far crescere il progetto, si stanno attivando percorsi di collaborazione con altri enti pubblici, fra cui le Università e le scuole, per il recupero, la sistemazione e l’esposizione dell’imponente patrimonio archeologico e di quello archivistico.

Inoltre, l’attività ha dato avvio a un concorso rivolto a tutti gli esperti o appassionati di grafica, chiamati a realizzare un logo per la Pro Loco Isole Tremiti. Il simbolo dovrà rappresentare in maniera esclusiva l’associazione e il patrimonio territoriale e culturale delle isole, oltre ad essere sigillo di garanzia e di qualità. Le modalità di partecipazione sono già disponibili online.

L’associazione delle Tremiti è entrata fin da subito in armonia con la Pro Loco di Manfredonia, che ha prestato fin da subito supporto e solidarietà nell’intrapresa di questa nuova realtà, in particolare il Presidente Francesco Schiavone e la Segretaria Rosmeri Valenti.

Nel frattempo sarà possibile visitare il sito dell’associazione, www.prolocoisoletremiti.it e la pagina facebook Pro Loco Isole Tremiti.

A cura di Carmen Palma

Redazione StatoQuotidiano.it