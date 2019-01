Cerignola. Due ordini di carcerazione

Di:

Cerignola. Nella giornata del 15 gennaio 2019, agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Cerignola hanno tratto in arresto Alberto Macchiarulo, classe 1984 cerignolano, in esecuzione di ordine di carcerazione in regime di arresti domiciliari, dovendo espiare la pena residua di 1 anno, mesi 1 di reclusione e 3 mesi di arresto, provvedimento di cumulo di pene per reati di falso, ricettazione, rapina aggravata, porto e detenzione di armi omicidio colposo, reiterate violazioni alle prescrizioni della sorveglianza speciale.

L’uomo, dopo le incombenze di rito, è stato condotto nella propria abitazione agli arresti domiciliari.

———–

Nella giornata del 16 gennaio u.s., Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Cerignola hanno tratto in arresto Antonio Ippolito, classe 1964 cerignolano in esecuzione di ordine di carcerazione in regime di arresti domiciliari, dovendo espiare la pena residua di mesi 3 di reclusione e giorni 4 perché riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato.

Dopo le formalità di rito il predetto veniva accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.

Redazione StatoQuotidiano.it