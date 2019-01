Gabrielli a Foggia “La polizia è una delle istituzioni più credibili del paese”

Di:

Foggia, 18 gennaio 2019. “La polizia è una delle istituzioni più credibili del paese, che non sono i capi, certo importanti, ma gli uomini e le donne che tirano ogni giorno la caretta in un territorio difficile. Grazie a loro, ricevo ogni giorno il carburante per andare avanti”.

Il capo della Polizia Franco Gabrielli è stato in Prefettura stamattina dove ha incontrato la stampa. “Fuori dai toni trionfalistici – ha detto- va lodato il lavoro delle forze di Polizia. Un lavoro, il loro, non solo concreto ma anche culturale”.

Alla situazione dei due comuni, Manfredonia e Cerignola, dove si è insediata la commissione di accesso agli atti, ha riservato un breve riferimento: “C’è la commissione e se sarà necessario prolungarne i tempi di indagine lo deciderà il Prefetto. Dopo si valuterà se proporre al ministro dell’interno di sciogliere i consigli comunali”.

Redazione StatoQuotidiano.it