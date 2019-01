Landella: “Partecipo alle primarie, sono un uomo di squadra”

Di:

“Quando si fa parte di una squadra, pur non condividendo molte volte le tattiche di gioco, bisogna giocare la partita. Io, che sono un uomo di squadra, scenderò in campo, parteciperò alle primarie per tenere unito il centrodestra e non consentire di far ritornare il centrosinistra”. Il sindaco Franco Landella affida alla sua bacheca facebook la comunicazione del messaggio che -alla fine di un lungo iter di riflessione, dopo che all’assemblea provinciale di Fi aveva seccamente smentito che potesse essere uno dei concorrenti per un mandato bis- prenderà parte alla competizione.

Poco dopo, sempre su facebook, il capogruppo della Lega al comune di Foggia Antonio Vigiano posta il suo video: “L’uomo del Palazzo ha deciso, finalmente il sindaco Landella ha sciolto gli indugi: una decisione che raccolgo con favore perché le primarie devono servire per ritrovare la compattezza persa dalle forze di centrodestra, ed era impensabile raggiungere l’obiettivo con una forza che mancasse”.

La proposta di candidatura per il Carroccio potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Due i nomi, lo stesso Vigiano, o Luigi Miranda. “Queste primarie le accolgo con entusiasmo, spero che servano ad unire- aggiunge- con alcuni punti fermi nel codice etico che stiamo preparando: chi ne farà parte poi deve restare nella coalizione, senza tirarsi indietro se perde”.

La data fissata per la presentazione delle candidature dovrebbe slittare dal 19 gennaio, data già fissata, ad una da definirsi, mentre la primarie dovrebbero svolgersi il 17 febbraio.

Il portavoce cittadino di Fratelli d’Italia Peppino Pedarra attende la riunione della segreteria per esprimersi. In ogni caso dice: “Le primarie volute da tutti si faranno, e noi saremo della partita, decideremo in che modo. Per quanto riguarda Landella, è la prima volta nella storia che un sindaco uscente partecipa alle primarie. Secondo me si è fatto i suoi conti ed ha capito che è il più forte”.

Franco Di Giuseppe, segretario di ‘Noi con l’Italia’, a proposito della presentazione di un proprio candidato, è dubbioso: “Sono contrario all’immissione di un nostro candidato per le primarie, siamo in alleanza con Landella e coerenza vuole che lo si sostenga”.

Il consigliere regionale Giannicola De Leonardis, in una nota, ha parole di elogio nei confronti del sindaco uscente: “Franco Landella ha ricoperto la carica con autorevolezza in anni certamente non facili sia per la città che per un’amministrazione assediata da continue emergenze, e penalizzata da un governo regionale senza alcuna visione strategica e programmatica anche per quanto riguarda il nostro territorio. L’aver anteposto l’interesse della coalizione del centrodestra – che deve rimanere unita per confermare il successo di cinque anni fa, e respingere le velleità di un M5s che sta dando ovunque evidenti manifestazioni di incapacità nel governare, e di coalizioni ibride all’insegna del trasformismo e senza alcuna identità politica– a legittime motivazioni e aspirazioni personali, è un gesto di grande responsabilità che va sottolineato”.

Azzurro Popolare, la civica dell’ex senatore Lucio Tarquinio, terrà una riunione domani: “Stiamo valutando, noi se vincesse Landella non lo voteremmo mai, quindi siccome abbiamo la nostra linea di coerenza non sappiamo se parteciperemo”.