Non hai tempo per lavare? Ci pensa SPEED QUEEN in via Gargano 90 a Manfredonia (FG)

La lavanderia self service Speed Queen ti stupisce, è’ comoda, confortevole ed economica. Programma il tuo tempo, in solo 35 minuti i tuoi capi saranno perfettamente lavati igenizzati in lavatrici capienti anche per bucati voluminosi. Speed Queen aggiunge valori ai tuoi capi con poca spesa, li rende nuovi come la prima volta. Garantisce con un semplice clic la bellezza dei tuoi capi, conveniente innovativo. Il segreto della lavanderia Speed Queen ogni giorno è con te perché abbiamo pensato proprio a tutto, anche per rendere confortevole l’attesa con angolo HI-FI e caffè.

Questa innovazione, che oggi rende facile e comoda la nostra vita, nasce da un attento studio di Matteo Spagnuolo che ha iniziato lavavando il piumone che in casa propria era veramente difficoltoso.

Portare il tuo piumone in una lavanderia self service rappresenta una scelta non più economica, ma ci sono anche altri fattori di convenienza. A parte i prezzi che variano dai 6 ai 10 euro, compreso energia elettrica, detersivi e asciugatura. Infatti per lavare un piumone occorre una lavatrice da almeno 14 kg e mediamente il costo di queste lavatrici si aggira intorno ai 6/8 euro. Ma il vantaggio è dato dal tempo di lavaggio e asciugatura del piumone. Mediamente in una lavanderia self service si impiega circa 50 minuti per lavare e asciugare la coperta. Uno dei servizi più importanti che una città fornisce ai cittadini e agli studenti e impiegati fuori sede è la lavanderia self-service. Lavanderia Speed Queen a Manfredonia in via Gargano 90, aperta dalle 07 alle 22 tutti i giorni.

La storia ci insegna che Le prime lavanderie a gettoni, o self service, nascono negli Stati Uniti nei primi anni ’40, in particolare la sua prima apparizione è segnalata nella città di Fort Worth nel Texas, con il nome di “Washateria”. Inizialmente queste lavanderie non erano completamente automatizzate, ma per la forte richiesta di questo servizio venne completata rapidamente l’automatizzazione con le moderne tecnologie. In Europa la prima lavanderia a gettoni venne inaugurata a Londra nel 1949. Mentre negli anni sessanta esse si svilupparono anche nelle zone suburbane delle città, diventando presto un servizio utilizzato da quella fascia di popolazione che non poteva permettersi una propria lavatrice: studenti e giovani lavoratori fuori sede che non potevano permettersi il lusso di possedere una propria lavatrice, a causa dell’elevato prezzo e dei costi dell’energia elettrica. Il prezzo del servizio infatti è molto conveniente, tanto che é sostenibile anche da uno studente universitario fuori sede. Negli anni ’80 la lavatrice diventa uno strumento accessibile a tutti, grazie all’abbassamento del prezzo di mercato. Ogni famiglia, piccola o grande, incominciò ad acquistare una lavatrice e ad utilizzarla nella propria casa.

Attualmente le lavanderie a gettoni vengono utilizzate prevalentemente per lavare e asciugare piumoni e grandi quantità di capi d’abbigliamento, specialmente in Italia dove la pulizia di questo genere necessità di un cestello più ampio, mentre la biancheria quotidiana viene lavata attraverso la propria lavatrice. Utilizzatori più assidui sono studenti universitari fuori sede e lavoratori single che non hanno molto tempo a disposizione e un budget limitato. Negli ultimi anni ha subito una rinascita, in particolare proprio grazie all’utilizzo di lavatrici con cestelli molto ampi e di asciugatrici altrettanto ampie che permettono, specialmente d’inverno, un’asciugatura rapida e quindi un servizio migliore per gli utenti.

Perché Speed Queen? SPEED QUEEN significa fare una scelta di redditività, efficienza e semplicità.

La lavanderia a gettoni è un’opportunità unica. Senza dimenticare che il lavaggio degli indumenti è una necessità di base: “I tempi cambiano, lo sporco no”.

Semplicità _ Speed Queen, il rinomato leader al mondo nel settore delle lavanderie a gettone, mette a disposizione il suo know-how per la miglior scelta di macchine, attrezzature e supporto tecnico.

Efficienza _ Non occorre alcuna preparazione: la lavanderia a gettoni è accessibile a tutti, è semplicissima. La tecnologia avanzata di Speed Queen consente di controllare le macchine e i terminali di pagamento in modalità remota.

Piumini e coperte… A full con il cambio stagione!!! Con le nuove profumazioni orchidea e ambra per detersivo e ammorbidente oltre a un lavaggio ottimale avrete un buon profumo nei vostri armadi!!

Cosa aspettate? Venite a Speed Queen, in via Gargano, 90 Manfredonia (FG).

“La differenza d’un lavaggio Speed Queen si vede, si sente, si tocca…

Tutto chiaro? E’ il momento di provare …

P.S. Ricordiamo ai gentili clienti che non possiamo lavare tappeti e indumenti per cani. Grazie

