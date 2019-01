Laurea honoris causa a Patrizio Oliva “Onorato”

Di:

Foggia, 18 gennaio 2019. Conferimento della laurea honoris causa in ‘Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate’ presso l’università di Foggia per l’ex pugile Patrizio Oliva, vincitore nella sua carriera di titoli prestigiosi a livello mondiale e distintosi negli anni per il suo impegno nel sociale a favore dei giovani in difficoltà.

“Grande soddisfazione” il commento espresso dal campione alla nostra testata “Credo di essere il primo pugile a ricevere una laurea honoris causa per ragioni sportive e per il mio impegno nel sociale. La soddisfazione viene anche dal fatto che nell’arco di sei mesi mi ritrovo ad aver conseguito due lauree. Una laurea in Scienze Turistiche presso l’università di Caserta ed ora la laurea honoris causa presso l’università di Foggia”.

L’impegno nel sociale. Che senso dà a questo Patrizio Oliva?

“Per me è molto importante. Io dedico molto tempo ai giovani. In passato sono stato nelle carceri minorili per parlare con i ragazzi e fare capire loro l’errore che hanno commesso intraprendendo la strada della criminalità. Sono stato spesso un collaboratore di don Pierino Gelmini nella Comunità Incontro dove spiegavo ai giovani che una volta ristabilitisi potevano vivere un’esistenza che altrimenti sarebbe svanita. Oggi ho una palestra dove, con un altro sportivo, il campione della scherma Diego Occhiuzzi, l’intento perseguito è quello di avvicinare i giovani allo sport ed anche tutti quei bambini che appartengono a famiglie disagiate fanno sport da noi gratuitamente. Ogni anno per tre mesi inoltre organizziamo un villaggio estivo dove tutti i bambini che non possono andare in vacanza vengono a fare quotidianamente sport da noi e così fanno aggregazione, si divertono e passano un periodo di vacanza anziché stare a casa”.

Lo sport quindi inteso nel suo valore inclusivo ed educativo…

“Certamente. Io dico sempre che lo sport e la cultura sono due valori oggi necessari per i giovani. Lo sport perché equivale ad imparare il rispetto delle regole, il rispetto dell’avversario che tradotti in senso civico diventano rispetto delle leggi, dell’ambiente e della persona in generale. E stando alla nostra esperienza, siamo convinti che uno sportivo buono sarà anche un buon cittadino perché avendo vissuto certi valori nella vita sportiva questi li porterà anche nella vita di tutti i giorni”.

E la cultura?

“Quando parlo di cultura, non intendo quella in senso nozionistico, ma la cultura che porta ad avere un’ampia visione della vita. Dico sempre ai giovani che se studiano, se si documentano, sicuramente avranno una panoramica più ampia sulla vita. È quello che dico sempre anche nelle carceri dove ho visto che il più intelligente non arriva alla terza media, usano tutti lo stesso linguaggio, gesticolano, vestono e ragionano tutti alla stessa maniera, il loro idolo, la persona da emulare, è il loro capo. E questo denota che hanno una cultura molto ristretta, non conoscono altro. E allora è proprio nelle carceri che dovrebbe succedere il grande miracolo per questi giovani, ma purtroppo non si fa un granché nelle carceri minorili in questo senso. Quando si arresta un ragazzo e dopo sei mesi un avvocato riesce a farlo uscire riducendone la pena, in quei mesi che recupero può mai aver realizzato quel ragazzo? Se invece per il loro bene, si tenessero almeno tre anni in carcere dando loro la possibilità di studiare, fare sport, teatro, musica, coinvolgendo, nel loro percorso, io dico sempre, grandi personaggi, questi ragazzi, anziché prendere come esempio il loro capo, magari potrebbero cominciare a desiderare di diventare come gli esempi positivi che potrebbero venire dai personaggi conosciuti, come Patrizio Oliva, Massimo Ranieri o altri. Però bisogna estirparli per un periodo dall’ambiente in cui vivono abitualmente”.

Che uso farà del titolo accademico conseguito il Patrizio Oliva che crede nel valore inclusivo dello sport?

“Lo inserirò nel mio bagaglio non solo sportivo, ma di vita. La porterò in palestra e dirò ai giovani che anche quando una persona viene dalle macerie può riscattarsi … Io sono una persona che viene dalle macerie, una vita cioè fatta di stenti , e mi sono realizzato perché ho creduto in quello che facevo. Mettendoci grande passione la propria vita la si può cambiare. Ci sono giovani oggi che trovano scuse per non agire, che trovano scuse per non lavorare, scuse per non far niente ed io dico no, mi ribello a questo modo di pensare. Io ripeto sempre una massima che mi ha accompagnato sempre in tutta la mia vita ossia ‘Dio dona il proprio cibo a tutti gli uccelli, ma non glielo mette nel nido’. Questo significa che noi il cibo dobbiamo andare a cercarcelo, nessuno ci regala niente nella vita, tutti devono capire che nella vita bisogna lavorare se si vuole ottenere qualcosa. Oggi i giovani pensano che sia tutto facile, anche perché a monte c’è un errore dei genitori di oggi che sono troppo accondiscendenti e ai ragazzi viene permesso tutto. E la scuola perché è crollata? Proprio a causa di questi genitori che non danno mai torto al loro figlio. Nessuno vuole più perdere tempo con i figli. Credono che essere genitori significhi solo metterli al mondo i figli. Non capiscono che invece mettere al mondo i figli significa crescerli, educarli, fortificarsi, dedicare loro del tempo. Io con i miei figli ho avuto sempre un dialogo e non ho mai accettato cose che non andavano bene. Ho fatto sempre capire ai miei figli che ciò che si ottiene nella vita, lo si ottiene con i sacrifici. Se non si dà l’esempio, poi non si può pretendere che il proprio figlio sia migliore”.

E i progetti per il futuro di Patrizio Oliva?

“Sto facendo teatro a tempo pieno e vi ho portato la mia biografia. Ho scritto, in collaborazione con mio nipote Fabio Rocco Oliva, un libro che si chiama ‘Sparviero’ e nel 2014 è stato annoverato tra le dieci biografie più belle a livello mondiale. Mio nipote, inoltre, ne ha ricavato un testo teatrale che abbiamo portato al ‘Napoli Teatro Festival’ ed ha avuto un successo clamoroso. Adesso lo porterò in giro per l’Italia e forse a Sansevero nel mese di aprile”.

Dall’università di Foggia la notizia che la laurea honoris causa verrà conferita all’ex pugile presumibilmente nel prossimo mese di marzo.

Primavera di incontri per Patrizio Oliva nella nostra provincia.

Daniela Iannuzzi