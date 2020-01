Antonio Berardi “Indagato per aver voluto rendere più bella la città. Vergognatevi”

Foggia, 18 gennaio 2020. “Indagato per aver voluto rendere più bella la mia città. Vergognatevi… tutto il male che mi è stato fatto vi sarà reso dalla giustizia divina, purtroppo quella terrena al momento non esiste“.

Lo ha scritto ieri su facebook l’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità del Comune di San Nicandro Garganico, Antonio Berardi (Lega).

Come riporta sannicandro.org, e come attesta lo stesso Berardi con un’immagine “le indagini si riferiscono allo spartitraffico (c.d. rotonda) di via Torre Mileto, i cui lavori erano stati avviati, come dichiarato dall’opposizione in consiglio comunale, senza alcun atto amministrativo e senza alcun impegno di spesa. Solo successivamente la giunta aveva provveduto a deliberare i lavori e a far redigere un progetto, quando i lavori erano però già stati sospesi dalle indagini della Procura“. “E’ da capire se oltre a Berardi, l’avviso abbia riguardato anche altre persone, tra politici e dirigenti degli uffici comunali“.