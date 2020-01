Appello ex Sangalli Vetro Satinato: “11 padri di famiglia senza lavoro. Quando saremo riassunti?”

, 18 gennaio 2020. “Al momento non siamo stati chiamati. Negli accordi sindacali c’eravamo anche noi, ci hanno dimenticato“.

E’ l’appello – denuncia di 11 ex dipendenti della Sangalli Vetro Satinato s.r.l, una delle 3 aziende del gruppo Sangalli Vetro (le altre 2: la Sangalli Vetro Manfredonia S.p.A. e la Sangalli Vetro Magnetronico S.r.l.), interessate da fallimento e già esercitanti a Monte Sant’Angelo (FG), nella zona ASI – ex Enichem, “per la produzione di lastre di vetro float chiaro ed extra-chiaro, di vetro stratificato, di vetro satinato e di vetro coatizzato per il risparmio energetico ed il controllo solare”.

Come risaputo, dopo una lunga vertenza, le 3 aziende sono state rilevate, dopo aste, dal SISECAM Flat Glass South Italy, che ha acquisito impianti e proprietà dal 18 Giugno 2018.

“All’inaugurazione della nuova proprietà Sisecam il nostro presidente Emiliano, e il premier Giuseppe Conte, ci avevano promesso – secondo il racconto dei lavoratori – che per fine anno, dunque entro dicembre 2019, saremmo stati chiamati. Ma ad oggi ancora nulla. Per favore, non ci dimenticate, siamo padri di famiglia”.

“Sono stati tutti reintegrati, coloro che naturalmente hanno aderito alla proposta della società turca, tranne gli ex operai del reparto Sangalli vetro satinato srl”. “Essendo noi in un reparto dove avevamo uffici, manutenzione, e spedizione a carico di Sangalli vetro spa siamo stati ingiustamente licenziati perché non potevamo lavorare più essendo tutti gli altri reparti in sciopero”.

“Ora dopo cinque anni di battaglie siamo riusciti a fare acquistare l’azienda ai Turchi della Sisecam. Sono un anno che ci avevano promesso di richiamare anche noi, ultimi 8 operai dell’ex gruppo, ma ad oggi ancora nessuna notizia sul nostro futuro”.

LE DICHIARAZIONI DI CONTE NEL GIORNO DELL’INAUGURAZIONE DELLA SISECAM A MACCHIA DI MONTE SANT’ANGELO

E’ importante riavviare le produzioni dello stabilimento della Sisecam, per il suo rilancio, ma soprattutto per il Sud Italia. Lo ho annunciato ieri: stiamo valutando un piano strutturale per il Mezzogiorno, molto organico, ci sono tante misure anche in questa manovra finanziaria, ci stiamo lavorando. Sarà battaglia alla Camera? Assolutamente, solo un’informativa. Io sono sempre stato a disposizione del Parlamento per informare, dialogare, ci saro’ sempre”.

E’ quanto ha detto ai giornalisti il premier Giuseppe Conte, all’arrivo nello stabilimento Sisecam in zona ASI – ex Enichem, lo scorso 30 novembre 2018.

Nello scorso novembre, proprio la giunta regionale aveva approvato il contratto di programma proposto della Sisecam Flat Glass South Italy che prevede l’investimento complessivo di oltre 34 mln, sostenuto dalla Regione con uno stanziamento di poco superiore a 8 mln.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it