Bari Rieti. Vivarini “Avere un solo risultato è una grossa insidia”

Vigilia di campionato per mister Vivarini e il suo Bari che si prepara alla doppia sfida interna contro Rieti e Sicula Leonzio:

«Avere a disposizione un solo risultato è una grossa insidia, perchè le difficoltà vengono dalle vittorie obbligate contro squadre che sulla carta possono sembrare più abbordabili; queste sono gare da affrontare con tranquillità, un passo alla volta perchè non ci sono mai partite facili, sono invece tutte da giocare. Pensare alla sfida contro la Reggina sarebbe un errore, non diamo nulla per scontato.

Siamo concentrati sulla gara contro il Rieti, la partita giusta per tirare fuori le nostre qualità, riprendere i nostri automatismi, senza le frenesie di Viterbo, senza quella foga di voler fare risultato ma senza la qualità nei movimenti e nel gioco che abbiamo dimostrato di avere. Il Rieti concederà poco spazio, comunque ci metterà alla prova; noi dobbiamo solo pensare a vincere tutte le partite, ne abbiamo la possibilità.

Mercato? Sono ottimista, la Società ci sta vicino, sta lavorando con attenzione, siamo in buone mani. Diamo il benvenuto a Mattia Maita, venuto a darci una mano. E’ un calciatore di sostanza, molto motivato; è tutto da scoprire, può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, spero riesca ad esprimere tutte le sue qualità, sarà tra i convocati. Le caratteristiche dei giocatori cambiano giocate ed interpretazione, io devo pensare a chi è più in condizione e fare scelte».

fonte sito ufficiale bari calcio