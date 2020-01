“Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo”

Se è vero secondo la parola del Signore – ed è vero assolutamente – che “ci sarà gioia in cielo per un solo peccatore convertito” (Lc 15,7), come dubitare che ci sia gioia e giubilo negli spiriti celesti quando Cristo porta tutta la terra alla conoscenza della verità, chiama alla conversione, giustifica per la fede, fa risplendere di luce con la santificazione? “I cieli esultano, poiché Dio ha usato misericordia a Israele”, non solo a quell’Israele secondo la carne, ma all’Israele secondo lo spirito. “Le profondità della terra”, cioè i ministri sacri della predicazione del Vangelo, hanno “suonato la tromba”. E’ giunta dovunque la loro voce potente; come sacre trombe, ha risuonato da ogni parte. Essi hanno annunciato la gloria del Salvatore in tutti i luoghi, hanno chiamato sia gli ebrei che i pagani alla conoscenza di Cristo.