Foggia, ecco il centravanti: Badr Eddin El Ouazni

Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Badr Eddin El Ouazni.

Attaccante italo-marocchino di 29 anni, Bruno ha accumulato più di 200 presenze e 74 gol in Serie D vestendo diverse maglie (Campania, Taranto, Gelbison, San Severo, Marcianise ed Herculaneum). Negli ultimi due anni, invece, esperienze in Serie C con Juve Stabia (27 presenze, 6 gol e vittoria del campionato) e Cavese, club col quale ha collezionato 14 presenze in questa stagione prima di effettuare la rescissione consensuale del contratto.



“La chiamata del Foggia rappresenta un picco nella mia carriera, metterò a disposizione del mister e dei miei nuovi compagni tutta la mia esperienza e le mie abilità per vincere il campionato – le prime parole del neo centravanti rossonero – conosco bene questo girone, ci vuole tanta personalità, dobbiamo giocare ogni partita come fosse una finale, non bisogna mai abbassare la guardia. Foggia è una piazza ricca di storia e di gloria, ha lanciato tanti giocatori nel calcio che conta, bisogna farla tornare dove merita di essere”.

El Ouazni vestirà la maglia numero 9.



Area Comunicazione