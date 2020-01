, 18 gennaio 2020. Come anticipato, sono due le vittime causate dall’incidente stradale avvenuto ieri sera in località, nel Comune di Troia, in un tratto di

Da raccolta dati, un autobus delle Ferrovie del Gargano ha impattato contro un’auto. Le due persone presenti nel mezzo sono decedute. Si tratta di un 40enne di nazionalità marocchina e di un’altra persona la cui identità resta ignota perchè non aveva con sè documenti. Nessuno dei passeggeri dell’autobus è invece rimasto ferito.

FOTOGALERY ENZO MAIZZI