Lamorgese “DIA a Foggia, tra i cittadini c’è realmente paura”

“In due anni sono diminuite le denunce per estorsione. Invece sono aumentati gli incendi dolosi. C’è un problema di paura nella cittadinanza. Con pacatezza, bisogna ragionare sugli interventi“.

Lo ha detto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, in un’intervista a La Stampa, parlando dell’attuale situazione criminale nel Foggiano.

Come anticipato, Lamorgese ha annunciato l’istituzione della Direzione investigativa antimafia a Foggia per “restituire fiducia ai cittadini”.

Il prossimo 15 febbraio l’inaugurazione di una sezione operativa della Dia in città, con “una ventina di investigatori”, e nel frattempo è stato concordato dal Viminale con il capo della polizia, il prefetto Franco Gabrielli, di inviare sul territorio nell’immediato “consistenti rinforzi per accompagnare questa reazione e dare un segnale tangibile alla comunità”.

Come riporta Sky, “Alla domanda sull’eventuale intenzione del Viminale di rafforzare la procura di Foggia attribuendole anche i poteri dell’Antimafia, che oggi dipendono da Bari”, Lamorgese ha risposto di voler fare “un passo alla volta”. “Intanto – ha detto – vediamo che risultati darà la sezione della Dia. Penso che uno Stato, per essere tale, non deve muoversi sull’onda dell’emozione, ma ponderare bene i suoi passi, valutare gli interventi. E quando decide, deve essere conseguente. Non devono essere solo parole”.