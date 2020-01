Manfredonia, episodi isolati o inizio di una escalation criminale?

Un’automobile bruciata di un ente sociale e un tentativo di furto in una gioielleria sono i due episodi di criminalità che hanno fatto irruzione in questi primi giorni del 2020. Due azioni criminali perpetrati in pieno centro storico, in via delle Cisterne la prima, in corso Manfredi la seconda. Due strade perpendicolari fra loro. Il piromane e gli scassinatori (pare cinque) hanno agito con spregiudicata disinvoltura. E se il primo ha avuto compito facile su una indifesa automobile, i secondi non ce l’hanno fatta contro il sistema di sicurezza del negozio che ha segnalato alle guardie giurate e quindi a carabinieri e polizia, l’incursione banditesca.

I due episodi di cronaca attengono a due filoni diversi e offrono pertanto letture differenti. Se l’assalto fallito alla gioielleria è ascrivibile alla criminalità ordinaria, più complessi appaiono gli intenti di chi ha voluto colpire un ente presieduto dal vulcanico Giuseppe Marasco, che ha quale mission quella della salvaguardia ambientale e del rispetto della legalità. E lo fa con grande impegno denunciando situazioni fuori da ogni norma e promuovendo iniziative culturali e formative di grande valenza sociale. Una attività benemerita fortemente sostenuta dal popolo, ma anche avversata da qualche parte infastidita dal dinamismo del presidente Marasco. Non a caso tra le ipotesi investigative prevale quella della intimidazione. Marasco ha fatto esplicito riferimento a “una città mafiosa e delinquenziale anche con collegamenti a livello politico”, una città che viene indicata addirittura come “l’epicentro dei clan della mafia garganica”.

Significativi i tantissimi messaggi di solidarietà e vicinanza ricevuti da Marasco da parte di rappresentanze istituzionali civili e militari, associazioni culturali, privati cittadini, nonché dalle varie formazioni politiche che si sono affrettate a pubblicizzare i propri comunicati. Una grande attestazione di considerazione verso Marasco che ha rinviata al mittente la “solidarietà e vicinanza” espressa dall’ex sindaco, giudicandole improntate a “ipocrisia” dopo che – ha ricordato – ha fatto di tutto per danneggiarmi e mettermi in cattiva luce”.

Due episodi che hanno scosso e allarmato profondamente la popolazione già inquieta per le pesanti traversie amministrative-giudiziarie abbattutesi nel 2019 e travolto l’apparato politico-governativo della città. Il cuore della comunità manfredoniana che subisce le cocenti conseguenze sul piano morale e finanziario. Ora anche il braccio armato criminale. Un allargamento delle azioni banditesche che imperversano in provincia di Foggia? Al momento difficile dirlo. Così come la popolazione si interroga se siano episodi a sé stanti o siano piuttosto espressioni affioranti di una criminalità latente cui non basta più il traffico di droga e il gioco d’azzardo o gli arruffi economici. L’attenzione è pertanto rivolta alle indagini condotte dagli inquirenti impegnati a definire il bandolo di una matassa maledettamente ingarbugliata e misteriosa che fa ritenere Manfredonia entrata di forza nell’orbita dell’attenzione della criminalità d’assalto. Una deprecata escalation cui ha fatto confortante riscontro l’opportuno e tempestivo potenziamento delle forze di contrasto alla criminalità predisposto per la provincia di Foggia