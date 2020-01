Manfredonia, Ordinanza 41/2019 Capitaneria. Operatori pesca “E’ questo il rispetto per la categoria?”

L’ordinanza 2/2019

In particolare, l’ordinanza in questione (2/2019) aggiorna la precedente ordinanza n.13/2010. Alla base dell’istanza di annullamento in autotutela (come sopra riportato) i seguenti motivi di fatto e di diritto:

“1: eccesso di potere per difetto/carenza di motivazione“. Come riportato dall’avvocato De Giovanni “La su menzionata Ordinanza si palesa viziata, in primis, sotto il profilo motivazionale dacchè si rimanda laconicamente a presunte esigenze ‘di sicurezza portuale di polizia marittima“.

“2. Eccesso di potere per disparità di trattamento“.

“3. Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Violazione art. 97 Costituzione“.

Dal 1 gennaio 2020 entra in vigore l’ordinanza 41/2019

Ora, si ricorda come, da recente nota stampa, è stato comunicato che è entrata “in vigore dal 01 gennaio 2020 la nuova ordinanza di sicurezza della navigazione e portuale afferente le modalità di comunicazione di ingresso e uscita dal porto di Manfredonia da parte delle unità da pesca“.

Come detto dalla Capitaneria di Porto: “L’ordinanza appena adottata dalla Capitaneria di Porto si prefigge, da un lato di garantire la sicurezza della navigazione ovvero il corretto svolgimento delle attività di polizia marittima mirate alla tutela della risorsa ittica da parte degli organi preposti, dall’altro di andare incontro alla richiesta avanzate dal ceto peschereccio nel corso delle diverse riunioni”. “Le ordinanze n° 13/2010 e n° 02/2019 che regolavano le modalità di chiamata per i motopesca intenti alle manovre di ingresso e uscita dal Porto di Manfredonia dal 01 gennaio 2020 non saranno più in vigore”.

Si ricorda che il testo dell’ordinanza 41 del 2019 è scaricabile

sul sito della Guardia Costiera di Manfredonia al link

http://www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia/Documents/41-2019.pdf

Le osservazioni dei pescatori

“Parliamo innanzitutto di sicurezza – aveva già detto a StatoQuotidiano il sig. Antonio Varrecchia, operatore del compartimento marittimo di Manfredonia – , perchè le misure adottate per il rispetto della sicurezza dei natanti si applica unicamente ai motopesca e non all’intero naviglio presente sul porto commerciale? Poi – continuò il sig. Varrecchia – considerando che l’ordinanza in vigore dal 1° gennaio 2020, parla di ingresso e di uscita dal porto di Manfredonia, come operatore del compartimento marittimo dovrei comunicare a questo punto ogni spostamento all’interno del molo, ad esempio per la manutenzione del natante o per fare rifornimento di acqua e gasolio, anche se non dovessi uscire dallo stesso porto. Ricordo che qualsivoglia dimenticanza relativa a comunicazioni in tal senso, origina in automatico il decurtamento di 3 punti sulla licenza di pesca, con allegato verbale amministrativo con sanzioni varianti dai 2000 ai 3000 euro”.

“Quindi mi chiedo: come mai si applicano anche all’interno del molo, senza uscita del natante, le disposizioni della citata ordinanza 41/2019? ”.

“Ancora: considerando la presenza di un impianto di videosorveglianza, di nuova generazione, installato sul porto commerciale di Manfredonia con un costo complessivo di oltre 200mila euro, a cosa serve alla Capitaneria di Porto locale la chiamata per lo spostamento dei natanti?”.

“Questa è la sicurezza che noi pescatori vorremmo ogni giorno, attraverso apposite regole certe, valide per tutti, e relative ordinanze”.