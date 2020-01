Mercedes, Ford, Kia Sportage: auto rubate restituite ai proprietari a Foggia

. Nei giorni scorsi, nel corso di servizi di prevenzione e controllo del territorio, mirati al contrasto di reati predatori nel centro cittadino, con particolare attenzione ai furti di auto, gli Agenti dell’Ufficio Volanti della Questura di Foggia hanno rinvenuto quattro autovetture rubate, di cui una Kia Sportage rinvenuta sulla SS 90 non ancora denunciata; una Ford C Max rubata lo stesso giorno e rinvenuta in Via Mandara; una Fiat Punto rubata lo stesso giorno e rinvenuta in via Silvestri; infine una Lancia Yspilon veniva rinvenuta in Via de Stisi.Tutti i mezzi sono stati contestualmente restituiti ai legittimi proprietari.

Nella giornata di ieri, gli stessi Agenti sono intervenuti su segnalazione alla sala operativa, per una autovettura Smart, trovata con il vetro infranto.

Sul posto veniva contattata la proprietaria, unitamente alla quale veniva constatato il tentativo di furto dello stereo, per mezzo di giravite che veniva rinvenuto all’interno dell’auto e sottoposto a sequestro.