Postazioni 118 “Tremiti” e “Incoronata”, Consiglio rigetta ricorso. Ok Sanitaservice

. “L’esame obiettivo delle richiamate delibere conferma piuttosto quanto affermato in memoria dalla, “entrambi i servizi sono stati affidati con delibera DG 1016/2018, con l’unica differenza che: – con riferimento alle isole Tremiti si è posta la necessità di garantire la tempestiva consegna della postazione e la fluidità dell’avvicendamento nel servizio dal vecchio gestore (Associazione) al nuovo (Sanitaservice)”.

Con recente sentenza, il Consiglio di Stato di Roma ha rigettato il ricorso del 2019 proposto da Associazione Croce Blè, Associazione Onlus Amici Volontari di Anzano, Associazione Troia Unione Radio 27 Onlus, Associazione Volontaria di Assistenza e Soccorso S. Pio – Avas San Pio, Associazione Croce Azzurra – Padre Maestro S. Francesco Antonio Pisani, Associazione Volontari Margheritani Soccoritori A.V.M., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Mariarosaria Basile, contro ASL Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Daloiso, nei confronti di Sanitaservice Asl Fg S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonia Molfetta, per la riforma della sentenza del TAR PUGLIA (Sezione Seconda) n. 00588/2019, resa tra le parti.

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, RICOSTRUZIONE RICORSO

In particolare, con la citata sentenza n. 588/2019, il T.A.R. Puglia, Bari, II sezione interna, ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso proposto dalle associazioni ricorrenti contro gli atti di affidamento alla società in house Sanitaservice A.S.L. FG s.r.l. di due postazioni di gestione del servizio di emergenza e urgenza (S.E.U.) 118 presso le “Isole Tremiti” e “Borgo Incoronata”.

l’atto integrale > consigliodistato18012020

Ad avviso del T.A.R il ricorso di primo grado è stato notificato oltre il termine dimidiato di 30 giorni, ai sensi dell’art. 120 c.p.a., dalla pubblicazione all’albo pretorio delle deliberazioni lesive.

Con ricorso in appello notificato il 16 luglio 2019, e depositato il successivo 30 luglio, le associazioni “Croce Blè”, “Amici volontari di Anzano”, “Troia Unione Radio 27”, “A.V.A.S. S. Pio”, “Croce Azzurra-Padre Maestro S. Francesco Antonio Pisani”, e “Margheritani Soccorritori A.V.M.” hanno impugnato la sentenza indicata. Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, la ASL di Foggia, e la società Sanitaservice ASL FG s.r.l. Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 21 novembre 2019.

Ora il rigetto del Consiglio di Stato.