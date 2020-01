San Severo, la pantera a Propaganda Live: l’ironia scorre potente sul web (VIDEO)

Mentre continuano senza sosta le attività di ricerca del grosso felino da parte della forestale persino attraverso l’utilizzo di un drone, sui social e in tv è scoppiata anche l’ironia (oltre all’isteria) per una situazione francamente surreale. Sono innumerevoli infatti i fotomontaggi e le immagini fake che girano in queste ore sul web. Nella trasmissione Propaganda Live di La7 trasmessa ieri sera il presentatore Diego Bianchi detto “Zoro” le ha raccolte in un divertente collage.

Fonte immagine: Facebook