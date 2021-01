Boss foggiano settantenne in carcere fino al 2030

Fermo, 18/01/2021 – (lariviera) C’è il tragico assalto al portavalori avvenuto nel 1995 a Porto Sant’Elpidio tra i principali capi d’accusa che, negli ultimi giorni, hanno portato in carcere il settantenne Andrea Maizzi, considerato il “boss” del Fermano. Di origini pugliesi Maizzi è stato accompagnato dai carabinieri nel carcere di Fermo per scontare una pena che finirà nel 2030. Maizzi, detto “il Foggiano” per le sue origini pugliesi, era stato condannato per alcuni reati minori e per un assalto al portavalori finito nel sangue.

Avvenne il 2 novembre 1995 sull’A14, nel territorio di Porto Sant’Elpidio. La banda aveva bloccato un furgone portavalori che stava trasportando soldi per circa tre miliardi di lire.

I malviventi avevano trasferito tutto il denaro sulla loro auto e si erano dati alla fuga.

Non avevano fatto i conti con il caposcorta che con il furgone si è lanciato all’inseguimento raggiungendo la banda fino ad un cavalcavia dove c’era un’altra auto a bordo della quale i banditi si sarebbero dovuti trasferire liberandosi del veicolo utilizzato per il colpo. (fonte: lariviera)