Consegnati i nuovi banchi nelle scuole di Ischitella, Foce Varano e Rodi Garganico

Gargano, 18 gennaio 2021. Sono arrivati anche nelle scuole di Ischitella, Foce Varano e Rodi Garganico, i nuovi banchi monoposto. Consegnati 118 sedute innovative (i cosiddetti banchi a rotelle) alla secondaria dell’Istituto P. Giannone di Ischitella, 40 banchi e sedie alla scuola di Foce Varano e 153 banchi e sedie all’istituto G. Falcone di Rodi Garganico.

Nel corso di quest’anno scolastico saranno sistemati anche i giardini antistanti gli istituti di Ischitella, Foce Varano e Rodi Garganico. A dichiararlo è il dirigente scolastico Prof. Albano Tommaso: “è stato presentato un progetto per richiedere dei lavoratori socialmente utili, da utilizzare per i lavori di ripristino di tutte le zone verdi degli istituti – e ha aggiunto – “Quando sono arrivato ad Ischitella a fine agosto i giardini erano impraticabili, oggi sono presentabili, però abbiamo in mente di farli diventare dei veri giardini”.

Il video: https://fb.watch/35yw53IJ72/

Articolo di Vittorio Agricola