Covid, Puglia “arancione” ma non per cacciatori: ordinanza della Regione

Bari, 18/01/2021 – Anche se la Puglia è zona arancione ci si può spostare fra comuni per andare a caccia: è la possibilità riconosciuta da una recente ordinanza del governatore, Michele Emiliano, che non va giù alle associazioni ambientaliste. A cominciare dal Criaa (Coordinamento regionale interassociativo per la tutela ambientale e animale), una rete fondata nel luglio 2020 che al momento comprende 13 associazioni ambientaliste sul territorio pugliese. La stessa che ha denunciato il caso.

L'ordinanza numero 5 firmata da Emiliano, infatti, consente l'eccezione al più generale divieto di andare in un altro comune valido per le zone arancioni perché "lo svolgimento dell'attività venatoria – si legge nel provvedimento – è attività giustificata da 'stato di necessità' per conseguire l'equilibrio faunistico-venatorio, limitare i danni alle colture, nonché il potenziale pericolo per la pubblica incolumità'.