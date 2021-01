Covid Puglia, “Sua madre è morta” ma poco dopo: “Ci siamo sbagliati”

Lecce, 18/01/2021 – (quotidianopuglia) Chiamano la famiglia per comunicare la morte della madre, contagiata dal Covid, affetta da altre, gravi patologie e ricoverata al Dea di Lecce. Ma dopo diverse ore i sanitari si rendono conto che a perdere la vita sotto i colpi del virus era stata una persona diversa: nel cuore della notte, quindi, hanno ricontattato i familiari per dare la notizia, chiedendo scusa per l’errore.

Non sono bastate, evidentemente, a placare la rabbia della figlia della donna, partita dalla Svizzera per tornare nel Salento e dare l’estremo saluto alla mamma.

La donna, 43 anni, ha quindi affidato a un post su Instagram il suo sconcerto: «Ci hanno chiamato per darci una brutta notizia, per dirci che la nostra mamma è morta. Ci siamo precipitati per rientrare dalla Svizzera, arrivati in paese abbiamo iniziato le pratiche per organizzare un funerale degno, ma nel cuore della notte, alle 3 ci hanno chiamati di nuovo dal Dea per dirci che si sono sbagliati». (quotidianopuglia)