Did, una strategia per lacune strutturali diventata l’ultima spiaggia

Prima di tutto la scuola. O almeno accanto al resto? A 10 mesi dall’inizio della pandemia nella nostra nazione ancora non si riesce a sciogliere questo nodo di Gordio. Continua ad avere un ruolo preponderante alle Superiori la didattica digitale integrata, in estate proposta dal Ministero della Istruzione come supporto alla regolare riapertura delle scuole, da fine ottobre è l’unica forma di scuola secondaria superiore possibile in Puglia. Una strategia che doveva servire per tamponare lacune strutturali, appunto integrare, diventa l’ultima spiaggia.

Ed in quella che sembrerebbe una panacea si intravede anche il limite oggettivo. Una surroga che dura da troppo tempo e che non vede soluzioni alternative.

La Ddi ripropone problematiche didattiche ricorrenti anche durante le lezioni in presenza, specie nel momento in cui si opta per la riproposizione di formule di lezioni ancorate a cliché pedagogici che già in presenza non funzionavano più, e da tempo. Il guadagno da un punto di vista professionale, a fronte della disponibilità personale a formarsi ma anche a sperimentarsi in soluzioni diverse, è stato notevole. In pochi mesi i docenti che hanno voluto, hanno colmato vent’anni di vuoto pneumatico digitale.

Fornire una risposta certa a tutte le necessità degli studenti è impossibile, perché la realtà personale che ciascuno vive nella propria dimensione domestica è estremamente sfaccettata e da mesi è pure parte integrante del tempo scuola stesso.

Argina la possibilità di relazionarsi all’irregolare, al multiforme ingegno. E questo è un limite sotto il profilo educativo, riduce sensibilmente quel grande ruolo di ascensore sociale che la scuola riveste e deve continuare a rivestire.

Molti studenti fragili e timidi hanno recuperato in sicurezza e organizzazione dello studio, altri sono penalizzati dal poco interesse per il mezzo informatico, quelli che riuscivamo a motivare con la prossemica si sono abbandonati in uno studio bidimensionale o quasi piatto. Le eccellenze continuano a solcare mari calmi o tempestosi in autonomia, facendo leva su loro stessi come avevano sempre fatto. Tutti o quasi abbiamo imparato a condensare, a suggere il midollo direbbe Whitman. Non so dire se abbiamo già imparato a non strozzarci con l’osso.

Tecnicamente la durata delle lezioni definisce un tempo che è autoritario, dispotico. Ridotto per salvaguardare vista, postura, affaticamento anche mentale, spesso questo tempo è anche fermato dall’imponderabile e perentoria caduta di connessione da cui tutti, docenti e discenti, siamo limitati. Ne consegue una spinta a condensare i contenuti e a concedere pochi margini per acquisire pienamente competenze che necessitano di sollecitazioni frequenti e del supporto tra pari, a dirsi troppo velocemente cosa è diventata la vita di ciascuno, discrimine fondamentale in questo momento storico.

Si intravede un fisiologico incremento dello studio personale ed autonomo nei più responsabili, ma si vede anche la resa passiva assoluta in chi questo prerequisito non lo aveva.

Al netto della questione sanitaria, ma nel convincimento che la salute fisica e quella mentale non sono parallele che si incontrano all’infinito, da qualche parte, ma piuttosto il fronte/retro di un’unica medaglia, non esprimo contrarietà nei confronti dello studio integrato a distanza, ma credo che vada segnalato quanto perda di efficacia su una durata lunghissima come quella cui siamo sottoposti da troppo tempo. Parafrasando Fabi, Silvestri, Gazzè, il tetto delle nostre aspettative è piuttosto basso, la vita media di una prospettiva è una campagna elettorale.

Laura Maggio, Docente Liceo Classico “V. Lanza”