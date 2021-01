Fattori che determinano il successo di un primo appuntamento

La scelta del giusto sito di incontri determina il successo del primo appuntamento; per questo sitidincontri.net ha preparato una lista di siti che aiutano davvero a costruire delle relazioni. Oltre a questo, i tre pilastri per avere successo negli incontri online sono chiarezza di intenti, leggerezza e sincerità.

La scelta del partner e l’opinione della società

Se sei a capo di una società di qualche tipo ti sei preparato a farlo, magari studiando economia a scuola, studiando il mercato, elaborando dei piani per la tua azienda e definendo in modo chiaro i tuoi obiettivi. Se non facessi almeno qualcuna di queste cose, la tua attività fallirebbe in men che non si dica. E l’amore? Secondo i dettami sociali, non può essere sottoposto né a piani né a obiettivi: la società enfatizza al massimo l’idea di amore romantico, casuale, a prima vista.

Ma se invece di pensare a queste cose e rincorrere la scintilla dell’amore romantico tu ti fermassi un attimo, ti concentrassi su te stesso e ti chiedessi: qual è il mio obiettivo?

Siamo così assuefatti all’idea dell’amore romantico e nato spontaneamente che, spesso, prendiamo gigantesche cantonate perché abbiamo scelto una persona solo apparentemente giusta (magari perché è considerata attraente secondo i canoni standard) o, più semplicemente, perché abbiamo scelto a casaccio. Cambiare approccio, se occorre, e partire da voi stessi e dai vostri obiettivi affettivi potrebbe cambiare profondamente il modo che avete di cercare e trovare partner.

Come lasciare il segno online- dalle chat al flirt

Secondo alcuni studi, il 94% delle persone che arrivano al traguardo del primo appuntamento dopo essersi conosciute via chat continueranno a frequentarsi. Quindi, ad essere decisivo per intraprendere una relazione non è tanto il primo appuntamento in sé, quanto la profondità del legame che si stringe via messaggio.

Ma qual è il modo migliore per lasciare il segno in chat? La prima e ultima regola è prendere le cose con leggerezza. In altre parole, anche se sei una persona timida, ansiosa o che vive le relazioni in modo molto serio, le chat dovrebbero essere il terreno dell’equilibrio e della lievità. In chat si possono arrivare ad affrontare discorsi anche seri e pesanti, ma è il modo che fa la differenza, e non i temi di cui si parla! Gli errori che vengono fatti più di frequente, per poca educazione o per ansia, consistono nell’essere pesanti, volgari, nel fare battute discutibili o nel dichiararsi innamorati troppo presto.

L’ironia in chat è sempre bene accetta, così come lo sfoggio di pillole di erudizione, ma cerca sempre di parlare come faresti se stessi scrivendo via WhatsApp al tuo migliore amico.

La sincerità è la via per il suo cuore

Ti piacerebbe conoscere la persona dei tuoi sogni in chat per poi scoprire, al primo appuntamento, che quella persona non esiste? La mancanza di sincerità, fintanto che il rapporto rimane virtuale, potrebbe anche passare inosservata: ma, prima o poi, i nodi verranno al pettine. Non vergognarti di quello che sei e non mentire mai sul tuo lavoro o sulla tua età: la sincerità fa innamorare molto di più che false prodezze, successi inventati o anni tolti dalla carta di identità.

Se una persona si maschera molto in chat, di fatto si sta dando la zappa sui piedi: che si tratti del primo o del secondo appuntamento, prima o poi le “sparate” verranno scoperte, generando nel potenziale partner un senso di delusione difficile da risolvere. Se invece riuscirai a fare conquiste in chat essendo te stesso, avrai ottime garanzie che la relazione cominci positivamente e si fortifichi nel tempo.