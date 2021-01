L’influenza dei siti di incontri sulle relazioni umane nel mondo moderno

I siti di incontri hanno cambiato il nostro modo di vivere le relazioni? Hanno influenzato i criteri con i quali scegliamo il nostro futuro partner?

Gli utenti di soloavventure prestano attenzione a un gran numero di fattori che aiutano nella scelta del partner giusto, dallo status all’attrattiva; questo è il mondo moderno delle relazioni.

Perché il dating online è così popolare nel mondo moderno?

Pandemia a parte (è chiaro che con la pandemia la maggior parte della vita sociale si può svolgere solo online), i siti di incontri sono popolari per una serie di fattori strettamente correlati con il modo di vivere di oggi. Prima di tutto: non hanno orari definiti né spazi e questo li rende adatti a combinarsi con i nostri ritmi di lavoro. Le generazioni più giovani, infatti, sono sempre meno allineate con il classico orario d’ufficio. Il tempo di internet permette anche ai turnisti o a chi lavora molte ore di stringere contatti sociali. I tempi moderni sono caratterizzati, anche, da giri di amicizie sempre più ristretti: altro che le comitive allargate di cinquant’anni fa! In una società sempre più parcellizzata i siti di incontri riescono a fornire un’alternativa, portando a conoscere persone fuori del proprio ristretto giro di amicizie.

I siti di incontri influiscono sulla scelta di un partner?

All’interno dei siti di incontri il matching, ovvero l’individuazione della potenziale anima gemella, avviene sulla base dell’affinità: le coppie moderne, nate su questi portali, tendono a essere caratterizzate da un grado di somiglianza più alto di quanto non avvenisse prima dell’era di internet. Il procedimento è simile a quello della cosiddetta “bolla” sui social: associandoci a persone simili a noi perdiamo sicuramente molte occasioni di crescita personale; ci assicuriamo però, d’altro canto, relazioni stabili e durature data la riduzione dei contrasti di coppia.

Le conoscenze “veloci” possono distruggere l’istituzione familiare: vero o falso?

Il fatto che esista una “conoscenza veloce” non significa che anche la relazione lo sia. Anche se al momento attuale solo una minoranza dei matrimoni nasce sui portali di incontri, notiamo comunque tra millennials e generazione Z una tendenza a ricercare relazioni stabili, in contrasto con il maggiore libertinismo della generazione precedente. Possiamo dire dunque che, pur nel marasma del mondo contemporaneo, internet non ha danneggiato in alcun modo la stabilità delle relazioni familiari; come dicevamo si sta anzi notando, da parte delle nuove generazioni, un parziale ritorno all’ordine.

Con i siti di incontri la vita si è trasferita su internet

Per qualcuno è un dramma, per qualcuno un progresso e per qualcuno una necessità: di fatto, è vero che oggi le relazioni intessute via social sono altrettanto importanti quanto quelle vissute offline. Stiamo giungendo, di fatto, a una parità o addirittura a un’inversione di termini: la vita virtuale conta quanto e più di quella reale.

I siti di incontri più avanzati si stanno organizzando, vista anche la recente pandemia, per rendere possibili “primi appuntamenti” in Realtà Virtuale: questo segno dei tempi è evidente e incontrastabile.

Alla luce di quanto abbiamo detto prima, vogliamo però rassicurare i preoccupati e i nostalgici: i portali di dating esistono da trent’anni, non hanno però cambiato in profondità il mondo delle relazioni. In sostanza, a prescindere da come sia nato, l’amore è amore e segue le sue eterne e immutabili regole, e continuerà a farlo. Ciò che è cambiato è, piuttosto, il modo di trovarlo. Questo ha permesso di fare uscire migliaia di persone da una situazione di isolamento affettivo.

I portali di incontri hanno grandi potenzialità e i loro risultati, crediamo, vanno riconosciuti.