Manfredonia, dal partito di Tasso il salvataggio di Conte?

Manfredonia, 18/01/2021 – (ilmattino) “Da bacino in cui confluivano i transfughi espulsi dai partiti maggiori a salvagente del governo Conte, con la targhetta non più di Responsabili (di scilipotiana memoria) ma di Costruttori. La linea programmatica del nuovo gruppo nato al Senato che promette di salvare il governo Conte il Maie-Italia23 è questa. A capeggiare il gruppo, il senatore Ricardo Merlo, presidente Maie e attuale sottosegretario agli Esteri. Per ora oltre a Merlo, del Maie fanno parte diversi transfughi: i senatori Saverio De Bonis (ex M5S, oggi nel Misto), Raffaele Fantetti (presidente dell’associazione Italia 2023), Adriano Cario (ex Usei) e i deputati Mario Alejandro Borghese, Andrea Cecconi e Antonio Tasso.

Maie-Italia23 è nato dalla fusione tra il Maie Movimento Associativo Italiani all’Estero, fondato nel 2007 e l’associazione Italia 23 presieduta da Fantetti e nata l’11 dicembre 2020. Nelle ultime elezioni, Borghese è stato l’unico deputato eletto alla Camera dal Maie nella circoscrizione estero del Sud America. Insieme a lui nel Maie alla Camera figurano oggi gli ex grillini Andrea Cecconi e Antonio Tasso: il secono, di origini pugliesi e candidato nel collegio di Cerignola-Manfredonia, venne invece espulso per una per una condanna in primo grado prescritta, per la vendita di cd contraffatti e modifiche per la playstation”. Lo riporta il quotidiano Il Mattino.