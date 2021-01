Manfredonia, IC Don Milani “accertamento casi Covid”

Manfredonia, 18/01/2021 – “Sospensione attività didattica ed isolamento fiduciario sezione B – Scuola Infanzia “Garibaldi”.

In relazione all’oggetto, si dispone la sospensione dell’attività didattica per la sezione B della Scuola dell’Infanzia “Garibaldi” dal g. martedì 19 Gennaio 2021 al g. venerdì 22 Gennaio 2021.

Come da comunicazione ricevuta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia, sezione di Manfredonia, in relazione all’accertamento di casi di SARS-CoV-2 positivi, gli alunni e le docenti di tale sezione sono da considerarsi, per il periodo stabilito, in isolamento fiduciario.

Si informano le docenti e le famiglie degli alunni di tale sezione che, come previsto dal “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2” di questo Istituto, si provvederà ad inviare al DdP della ASL Foggia, sezione di Manfredonia, gli elenchi degli alunni frequentanti la suddetta classe e delle relative docenti, onde poter consentire al DdP l’avvio della ricerca dei contatti e dell’anamnesi epidemiologica e di predisporre il corretto percorso diagnostico/terapeutico.

L’attività didattica per la sezione interessata riprenderà regolarmente il g. lunedì 25 Gennaio 2021. In attesa di ulteriori disposizioni al riguardo, si confida nella consueta, fattiva collaborazione”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Domenico Zerella Venaglia

E’ stato inoltre considerato “necessario effettuare con urgenza un intervento di sanificazione degli ambienti dell’intero plesso di scuola dell’Infanzia “Garibaldi” di Manfredonia;

Tenuto conto dell’assenza di Convenzione Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;

la disponibilità offerta da “GIMAR Soc. Coop. Sociale” di Manfredonia – part. IVA: 03980030716, come da preventivo prot. n. 228 del 18/01/2021, di effettuare tempestivamente in data 18/01/2021 l’intervento di sanificazione degli ambienti dell’intero plesso di scuola dell’Infanzia “Garibaldi” di Manfredonia, per un importo complessivo di € 200,00 (IVA esclusa);

RITENUTO

di procedere ad affidamento diretto urgente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a “GIMAR Soc. Coop. Sociale” di Manfredonia – part. IVA: 03980030716, per un intervento straordinario di sanificazione degli ambienti dell’intero plesso di scuola dell’Infanzia “Garibaldi” di Manfredonia, per un importo complessivo di € 200,00 (IVA esclusa)