Sfiducia a Iaccarino, Destinazione Comune conferma la sottoscrizione

Foggia, 18 gennaio 2021. “Apprendiamo da notizie di stampa web delle dichiarazioni di rappresentanti politici di partiti nonché della singolare iniziativa messa in atto da qualche consigliere comunale appellato dalla stessa stampa come ‘conciliatore’, riferite alla vicenda che ha recentemente interessato il rappresentante della Presidenza del Consiglio Comunale della città”.

Per i consiglieri Ventura e Morese “la situazione è ferma e resta confermata, alla condivisione e sottoscrizione, pressoché unanime dei consiglieri comunali, del documento depositato circa una settimana fa, ed ora in attesa di formale conclusione in Consiglio. La chiarezza e la coerenza sono comportamenti valoriali al pari degli impegni assunti nei confronti della città”.

“Solo in presenza di provvedimento finale, le necessarie valutazioni costituiranno oggetto dell’agenda politica dei partiti e movimenti civici, per le successive determinazioni cui pervenire congiuntamente”.

“Le diverse goliardiche e variegate prospettazioni, sono frutto di congetture che rappresentano maldestra iniziativa di qualche buontempone, che concorre, però, con tali ipotesi a generare confusione sulla vicenda che in questo delicato momento, invece, richiede solo coerenza e chiarezza da rappresentare nei riguardi della comunità cittadina che certamente, almeno questo, si aspetta dai propri rappresentanti eletti”.