Società civile su Parco S. Felice: “Mettere a bando anche le altre aree degradate”

Foggia. L’assessore Cangelli interviene sulla questione del Parco S. Felice recintato per cui sia il comitato ‘Società civile’ sia il Wwf Foggia avevano fatto sentire la loro voce in questi giorni. Il comitato chiedeva spiegazioni sull’area recintata, l’associazione ambientalista domandava se in questo “polmone verde” di Foggia ci fosse bisogno di queste nuove strutture.

A proposito dell’area in questione recintata e della nota stampa del wwf, l’assessore all’ambiente Matteo De Martino ha spiegato a Stato Quotidiano. “Non so nulla, non mi è pervenuta nessuna comunicazione, nemmeno per conoscenza”.

Una risposta netta e laconica. Nel frattempo anche ‘Società civile’ ha replicato definendo quella dell’assessore al contezioso e appalti Sergio Cangelli, “una difesa d’ufficio della presunta politica del fare contrapposta al presunto immobilismo”. Di seguito la replica.

“La gestione del campetto di Parco San Felice, su cui si fondava la richiesta di manifestazione di interesse è, per logica e buonsenso, cosa diversa dalla realizzazione di opere che -dice l’assessore- comporteranno investimenti per centinaia di migliaia di euro, con cubature cementizie e strutture ‘pesanti’ di una certa entità.

Il paragone con Parco Città è del tutto improprio, indipendentemente dalle legittime posizioni che si possono avere a proposito di quella cementificazione. Stiamo parlando di un’opera pubblica e della sua gestione, per la quale -a scanso di equivoci- riteniamo debba essere al più presto varato un bando.

E crediamo che “contro l’immobilismo” il Comune farebbe cosa più utile a mettere a bando anche le diverse aree su cui giacciono inutilizzati e degradati gli impianti sportivi esistenti, anziché autorizzarne in modo un po’ casuale di nuovi. Tuttavia, ove il Comune ritenga che possa essere di pubblica utilità la realizzazione di “aree fitness” e “aree ristoro” a Parco San Felice, non poniamo pregiudiziali”.

Ma il comitato contesta “le condizioni di parità riguardo a idee e progetti” delle società concorrenti.