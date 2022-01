A scuola tra emozioni e nozioni: competenze non cognitive

Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg), 18 gennaio 2022 – E’ di questi giorni la notizia che la Camera, con 340 voti favorevoli, ha approvato in modo quasi unanime la proposta di legge che introduce l’utilizzo delle competenze non cognitive in ambito didattico. Il testo approvato ora passa all’esame del Senato. Di che cosa si tratta?

Ebbene la scuola è luogo di formazione la quale comprende un momento conoscitivo e un momento adattivo. La formazione interessa tutti i registri della personalità. Essa deve essere integrale, armonica, graduale, progressiva, pertinente, incisiva. Noi non siamo solo ragione e pensiero ma siamo anche cuore ed emozione, siamo corpo e quindi anche persone che fanno i conti con le proprie fragilità e i propri limiti.

Ma soprattutto siamo relazione, linguaggio e quindi anche bisognosi di comunicazione e di legami. La scuola usa le discipline, come diceva E. Bruner, come una cassetta degli attrezzi per conoscere e capire, ma anche per orientarsi e decidere. Adattarsi e innovare. Non si tratta tanto di dare solo dei contenuti, ma di innescare processi generativi per apprendimenti aperti al nuovo e al variabile.

Come diceva il grande filosofo e pedagogista americano J. Dewey, nella scuola il pensiero non è fine a se stesso, ma va visto come uno strumento dell’azione. Ecco perché le conoscenza da sole non bastano, ci vogliono le competenze, intese come la capacità di utilizzare le conoscenze e le abilità in contesti di problematicità che esigono adattamento e creatività. Ma la creatività non è solo figlia del pensiero razionale, essa è legata anche a processi emozionali e a dinamiche affettive e relazionali.

Negli ultimi anni poi, la società è diventata prima sempre più complessa e in seguito sempre più liquida, in perenne e repentino cambiamento, rendendo spesso le conoscenze apprese obsolete e superate. Per questa ragione ci vogliono delle competenze definite non cognitive, perchè non legate tanto al sapere, ma al saper utilizzare le conoscenze stesse in chiave adattiva e orientativa. Queste sono quelle che a livello europeo vengono definite life skills. Infatti, la complessità va prima letta, decifrata e interpretata e poi affrontata e districata, ed emotivamente filtrata.

Come ha ribadito il ministro Bianchi “L’obiettivo di questa sperimentazione è garantire l’effettivo e pieno sviluppo di ogni giovane. Questo provvedimento contribuisce a costruire una scuola che mira alla formazione di qualità, per tutti e per ciascuno, e allo stesso tempo è luogo di relazioni. In altre parole una scuola che educa cittadine e cittadini consapevoli delle proprie capacità e inclusiva”.

Questa proposta è anche un modo per aiutare le nuove generazioni ad affrontare la pandemia che ha accentuato situazioni di disagio già preesistenti, aumentando le criticità e rendendo i nostri ragazzi molto più vulnerabili. Ma soprattutto, in chiave psicologica, si vuole agire sui processi motivazionali, per prevenire abbandoni scolastici o disaffezioni. Infatti si sa che la motivazione è la molla dell’apprendimento e che la motivazione, come va dicendo da tempo il filosofo U. Galimberti, si nutre molto di emozioni.

Con questa specifica attenzione alle competenze non cognitive, si vuole dare più importanza a quella che lo psicologo Daniel Goleman in un suo famoso libro ha chiamato “Intelligenza emotiva”, per aiutare i bambini e gli adolescenti a prendere anzitutto consapevolezza delle proprie emozioni e poi a saperle gestire, senza lasciarsi travolgere da esse in scelte sbagliate e impulsive. Ma anche, da un lato, sviluppare una maggiore empatia per arginare il diffondersi del cinismo, dall’altro maturare una capacità comunicativa più efficace, sviluppare il pensiero creativo e quello critico, oltre che l’abilità di prendere decisioni e risolvere problemi (problem solving).

Come ha sostenuto Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione a Montecitorio, “Oggi c’è bisogno di integrare nella didattica le competenze relative alla flessibilità, alla creatività, all’apertura mentale, alla stabilità emotiva, alla capacità di argomentare, interagire, discernere, è altrettanto fondamentale che apprendere i diversi saperi disciplinari”.

A dire il vero queste competenze sono insite già nella struttura epistemologica delle discipline presenti a scuola. Si tratta solo di abbandonare il vecchio e sterile nozionismo, perché più che apprendere qualcosa, è necessario “apprendere ad apprendere”. Più che i contenuti e i risultati, bisogna lavorare sui processi, dando più importanza alle persone con le loro biografie e le loro storie, con le loro narrazioni e i loro vissuti. Perché, se la scuola lascia fuori la vita, la vita a sua volta metterà tra parentesi la scuola, come accade già da tempo nella vita di molti ragazzi.

Pertanto, non sarà necessario introdurre una nuova disciplina,, ma riuscire a coniugare i contenuti di ogni materia in chiave esistenziale, creativa ed emotiva, per aiutare ogni alunno a capire meglio se stesso, gli altri e la complessità di questo mondo, per potersi inserire in ogni contesto e qui agire in modo attivo, creativo e partecipativo, sviluppando relazioni sociali positive e costruttive. Per poter, come si diceva anni fa, star bene con se stesso, con gli altri e nei diversi ambienti che dovrà attraversare e abitare in tutte le stagioni della propria vita.

A cura di Michele Illiceto