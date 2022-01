Il mantra dovrebbe essere univoco al grido “Risplendi e Rinasci Manfredonia”

(nota stampa). Abbiamo un mantra da ripetere, sino allo sfinimento: “Risplendi e Rinasci Manfredonia”… Abbiamo intenzione di investire nel turismo e nell’accoglienza; nella crescita della cultura e nella difesa e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed ambientale. Abbiamo vissuto anni difficili e intendiamo dare risposta all’esigenza di trasparenza e legalità; di efficacia ed efficienza della macchina amministrativa, depredata da decenni di abbandono da parte della mala politica.

E per realizzare questi obiettivi, che non sono un sogno, riteniamo che ognuno debba fare la propria parte, maggioranza ed opposizione.

Il messaggio dell’essere inclusivi e solidali, poco proposto negli anni in questo consiglio, è obiettivo prioritario.

Siamo pronti e lo dimostreremo, con vero e sincero spirito di abnegazione, a lavorare duramente, anche trascurando gli interessi della nostra vita, fuori da questa istituzione, consapevoli che la realizzazione di questo traguardo porterà benefici e soddisfazioni per tutta la comunità e per ognuno di noi. Concludo con un pensiero, chiedendo un atteggiamento propositivo, anche da parte dell’opposizione, in modo da proporre soluzioni di carattere strettamente necessario a beneficio della comunità.

Ogni comportamento pregiudiziale, strumentale ed ostativo a queste innegabili buoni intenzioni, potrebbe solo avere l’effetto di deteriorare ancor più l’immagine di chi ne diventi il rappresentante e portatore.

Prendere coscienza di tanto è un buon inizio. Spero sia la strada di una nuova Manfredonia.

Grazie e buon lavoro a tutti.

A cura di Maria Teresa Fabrizio, consigliera comunale maggioranza del Comune di Manfredonia.