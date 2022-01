“La Sposa” un successo ma fa “infuriare” garganici e calabresi

Manfredonia (Foggia), 18/01/2022 – (quotidianodipuglia) Questa volta la polemica passa dalla Calabria prima di arrivare in Puglia, ma sempre di stereotipi si parla.

Sta facendo infatti discutere la fiction andata in onda in questi giorni su Rai 1 dal titolo “La sposa calabrese”, grande successo di share, produzione girata tra Piemonte e la Puglia in buona parte girata tra Monte Sant’Angelo e Vieste. La storia narra della vendita di una giovane ragazza calabrese a una famiglia del nord Italia, raccontando uno scenario sociale molto cupo legato al passato della regione meridionale in cui la tratta delle giovani donne a quanto pare non era una rarità.