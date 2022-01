Manfredonia, dopo segnalazione SQ-RMC eliminata perdita fogna nera

Manfredonia (Foggia), 18/01/2022 – È stata eliminata, tempestivamente, la perdita di fogna nera, rinveniente da un tubo di scarico posto nel canalone nei pressi della chiesa Sacra Famiglia. È stata eliminata, tempestivamente, la perdita di fogna nera, rinveniente da un tubo di scarico posto nel canalone nei pressi della chiesa Sacra Famiglia.

Ad onore del vero, va rilevato che, dopo qualche ora dalla pubblicazione del video denuncia, l’avvocato Angelo Salvemini, assessore ai lavori pubblici, allertava per un sopralluogo la ditta Spagnuolo Ecologia. Nella giornata di ieri, la perdita è stata eliminata, come rappresentato dal video, per la soddisfazione degli abitanti della zona che non avvertono più l’odore nauseabondo derivante dallo scolo di liquami di fogna nera. I ringraziamenti sono d’obbligo, per l’intervento solerte tanto all’amministrazione che alla ditta Spagnuolo Ecologia che ha eseguito l’intervento, ripristinando la normalità.