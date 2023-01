“Episodio grottesco e di cattivissimo gusto al Comune di Manfredonia”

Un gesto irrispettoso che non riguarda assolutamente la sana e naturale dialettica politica. Non ci vediamo nulla di ironico ed auspichiamo che l’autore sia esterno agli ambienti istituzionali e, in un momento di difficoltà per la città, facentosi una seria analisi di coscienza, chieda pubblicamente scusa. Condannando l’accaduto, esprimiamo solidarietà al sindaco Rotice, divenuto quotidiano bersaglio di strumentali ed inaccettabili attacchi, in un crescente clima di astio e denigrazione. L’accadimento sarà segnalato e denunciato agli organi di competenza a tutela del rispetto delle Istituzioni”. Lo riportano i consiglieri delle liste “Strada Facendo” e “Io Voto Gianni”.