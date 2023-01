Manfredonia. La Reginetta del Carnevale cercasi: aperte le iscrizioni per la fascia più ambita

StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 18 gennaio 2023. A.A.A. Miss Carnevale 2023 cercasi: aperte le iscrizioni per conquistare la fascia più ambita e allegra dell’anno. Al via l’evento dedicato alla bellezza e alla spontaneità tra i più attesi della kermesse carnevalesca, promosso dal Comune di Manfredonia e diretto dall’Associazione “La Fenice”.

Il beauty contest, che caratterizza da sempre il calendario delle manifestazioni del Carnevale, si articolerà principalmente in due diversi momenti: la “SELEZIONE” di 10 aspiranti reginette, che si terrà il giorno 02 febbraio 2023 presso il Luc, a cui potranno partecipare tutte le ragazze che posseggono i requisiti come da regolamento e la “FINALE” che vedrà l’incoronazione della miss che avrà ottenuto il massimo punteggio tra la somma del voto della giuria e di quello popolare. Infatti a contribuire alla vittoria della più bella del Carnevale, in questa edizione, influirà anche la preferenza del pubblico, espressa attraverso i maggiori social entro il 19 febbraio 2023.

“Il concorso punta a valorizzare e a promuovere il territorio partendo dalle nostre bellezze e dalle nostre tradizioni – spiega Domenico Di Candia, presidente dell’associazione “La Fenice” – La mia associazione quest’anno ha deciso di sostenere il Carnevale di Manfredonia dando il proprio contributo con l’organizzazione di questo evento. Noi della Fenice ci crediamo nel Carnevale e nell’opportunità di crescita e di sviluppo sociale ed economico che questa manifestazione popolare e folcloristica possa costituire per la nostra città”.

La partecipazione al concorso è gratuita e pertanto non comporterà il versamento di alcuna quota di iscrizione sotto qualsiasi forma, altresì in nessuna fase sono previsti per le partecipanti compensi comunque titolati o somme di denaro. Nella serata della selezione condotta dalla presentatrice sipontina Stefania Consiglia Troiano, le aspiranti miss verranno votate da una Giuria di esperti del settore e anche da rappresentanti delle Istituzioni, del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo.

Per l’occasione la passerella di bellezza sarà anche intrisa di impegno sociale grazie al patrocinio con il Centro Antiviolenza “Rinascita Donna” dell’ambito territoriale di Manfredonia al fine di rafforzare la conoscenza dei servizi offerti e accendere un’intensa luce su una piaga sociale ancora da estirpare.

Le 10 finaliste che si contenderanno il titolo, sfileranno, durante le varie parate carnevalesche, con dei meravigliosi abiti disegnati per l’occasione dalla brillante e talentuosa designer Martina Di Candia. Il concorso che eleggerà la reginetta del Carnevale, vera e propria ambasciatrice di fascino ed eleganza di tutta la provincia di Foggia e oltre, è da sempre un trampolino di lancio per le partecipanti verso il mondo della moda e della TV locale e nazionale…Allora cosa aspetti ad iscriverti? La prossima reginetta potresti essere proprio tu!

Per tutte le info sulle iscrizioni contattare l’Associazione “La Fenice” tel. 334.1620008 (Domenico Di Candia)