Meteo Puglia, arriva la neve sul Gargano: previsti -3°a Monte Sant’Angelo

FOGGIA, 18/01/2023 – (ilfattodelgargano) In tempi di riscaldamento climatico e di cambi estremi di temperature il condizionale è necessario, secondo tutti i maggiori portali di previsioni meteo dovrebbe arrivare la neve in Provincia di Foggia e anche sul Gargano.

Dovrebbe essere Monte Sant’Angelo la città con maggiore accumuli di neve, previsti circa 6 centimetri. Prevista neve anche a San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis con accumuli minori rispetto a Monte. Il calo importante delle temperature inizierà già da venerdì 20 gennaio, previsti anche -3°, le temperature saranno basse per tutto il fine settimana, ancora neve è prevista per lunedì 23 gennaio, in rialzo le temperature da martedì 24.

Dunque per l’Italia l’arrivo della terza settimana del 2023 coinciderà anche con l’inizio vero e proprio dell’inverno, con temperature in crollo e maltempo. Dal 16 al 23 gennaio 2023 si abbatterà il “Ciclone Thor, ondata di maltempo che porterà con sé temperature gelide, neve, venti forti e soprattutto tanta pioggia”, concordano tutte le previsioni. (ilfattodelgargano)