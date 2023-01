Tragedia in Puglia: bimbo di un anno e mezzo muore soffocato in casa

BRINDISI, 18/01/2023 – (gazzettadelmezzogiorno) Un bimbo di un anno è mezzo è morto soffocato a Fasano (Br) ingerendo qualcosa, forse un tappino della soluzione fisiologica.

È accaduto poco fa in pieno centro: a quanto pare il papà ha provato anche a fare le manovre per cercare di salvarlo, ma nulla da fare. Il capitano dei carabinieri si è espresso descrivendo la vicenda «Un'autentica tragedia». Sul posto diverse ambulanze del 118, per soccorrere anche i familiari del piccolo, che hanno avuto un malore.