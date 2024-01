Lucera. Siamo in provincia di Foggia, dove la bellezza dei paesaggi della costa e dei Monti Dauni viene soffocata da un futuro negato, quello di giovani e meno giovani. Qui sono tanti i precettori del Reddito di Cittadinanza, la misura di contrasto alla povertà sociale introdotta dal governo giallo verde, il primo esecutivo a guida Conte.

Secondo i dati del 2021 erano 157,111 i nuclei familiari beneficiari, 362,863 i cittadini. In lieve calo nel 2022, sarebbero infatti 153,714 le famiglie coinvolte. Una riduzione segno tangibile dei limiti imposti dagli esecutivi guidati da Draghi prima e da Meloni poi.

Cittadini per i quali la carta gialla non costituisce un mezzo con cui poter “campare” a spese della collettività, ma uno strumento di aiuto, talvolta un viatico – nei casi più drammatici – alla libertà da abusi familiari o dalla violenza di un coniuge.

Ai microfoni di StatoQuotidiano, la storia di Maria, quarantenne lucerina, da tempo disoccupata, in cerca perenne di un’occupazione dignitosa nella sua Lucera.

“L’ottenimento del Rdc ha costituito per me la possibilità di poter sopravvivere – racconta la donna – l’occupazione lavorativa è stata per me un miraggio da sempre, eppure mi sono sempre data da fare ma i salari sono troppo bassi e di certo con quei soldi non ci si fa la bella vita come purtroppo ho sentito dire”, afferma, raccontando di essere stata vittima di atteggiamenti discriminatori ed offensivi in virtù del beneficio.

“Credo che non ci sia un solo percettore che non sia stato oggetto di frustrazione e rabbia da parte di chi ha la sicurezza di una pensione o di un lavoro stabile – racconta la donna -. Una volta mi è stato detto con violenza persino di vergognarmi perchè campo con il rdc. Siamo all’assurdo. Penso che la politica debba assolutamente evitare di non infiammare gli animi, cercando piuttosto di risolvere i problemi legati all’occupazione lavorativa e alla sussistenza, facendo comprendere che essere disoccupati e senza soldi non è una vergogna ma uno stato di necessità da cui uscire”.

Divanisti, poltronisti, perdigiorno, parassiti, la terminologia è vasta e frutto di un’esasperazione giustizialista da parte di una certa politica che oltre a infiammare gli animi con tesi revansciste contribuisce ad acuire una inutile lotta sociale.

Per Laura, 45 enne lucerina e mamma di una bimba, il possesso della carta gialla è tutt’altro che un lusso. Vittima di un marito violento, la donna è riuscita dopo scelte dolorose frutto di un lungo travaglio interiore a liberarsi dal giogo coniugale. Ritrovatasi senza lavoro, Laura è stata costretta a fare domanda di ottenimento del rdc. Beneficiaria della misura, ha potuto finalmente godere di un’autonomia che le consente di vivere liberamente con la sua bambina.

“Il rdc ha costituito per me una sorta di chiave verso la libertà – racconta la donna -. La paura di perdere quest’àncora è tanta. Essere donna e mamma al sud è sempre più difficile, non auguro a nessuna ciò che è accaduto a me. La violenza non è mai una scusa, ma una bruttura che ti segna per sempre”.