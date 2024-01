Casa Sollievo. "Una sinfonia di speranza: giocattoli e solidarietà per i piccoli eroi dell'Oncologia Pediatrica"

San Giovanni Rotondo. Si è realizzato oggi un atto di amore e solidarietà che ha lasciato il segno nei sorrisi dei bambini coraggiosi del reparto oncologico pediatrico di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Con emozioni palpabili, Alfonso Carella, rappresentante di un gruppo di volontari, ha consegnato gioiosamente i giocattoli raccolti durante un’innovativa iniziativa di raccolta fondi.

Questo gesto, che ha rappresentato il culmine di settimane di impegno e dedizione, è stato reso possibile grazie alla collaborazione instancabile del personale medico, alla generosa partecipazione di Don Rocco Giannetta della Parrocchia di San Luigi Gonzaga e al contributo prezioso di numerosi individui che hanno condiviso la visione di diffondere speranza nei momenti più difficili.

Alfonso Carella, visibilmente commosso, ha espresso la sua gratitudine, sottolineando l’importanza del sostegno della comunità e della chiesa locale. “Oggi è un giorno speciale. Con il cuore colmo di gioia, abbiamo portato un po’ di luce nelle vite di questi piccoli guerrieri. Ma questa non è la fine, è solo l’inizio di qualcosa di ancora più grande.”

In un gesto che testimonia la forza dell’unione e della solidarietà, il gruppo guidato da Carella ha annunciato l’intenzione di fondare un’associazione a breve termine. Questo nuovo capitolo, ispirato dalla toccante esperienza con i bambini del reparto oncologico, mira a continuare a portare speranza e supporto a coloro che ne hanno più bisogno.

Don Rocco Giannetta, figura chiave nel successo dell’iniziativa, ha lodato la determinazione del gruppo e ha sottolineato il potere trasformativo dell’amore e dell’attenzione nei confronti dei più vulnerabili.

La chiesa di San Luigi Gonzaga si è unita alle congratulazioni, offrendo il suo pieno sostegno all’associazione nascente. La comunità, ora più che mai, è chiamata a unirsi a questa missione di speranza, contribuendo con il proprio impegno e condivisione.

La dichiarazione di Carella si conclude con un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e un invito aperto a quanti vogliano unirsi a questa straordinaria causa. L’amore e la speranza, come dimostrato oggi, possono trasformare le sfide più oscure in opportunità di cambiamento e crescita per tutti.