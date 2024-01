FOGGIA – “Con molto piacere ho incontrato a Palazzo di Città, insieme agli assessori Davide Emanuele ed Alice Amatore (Giulio De Santis aveva un altro impegno concomitante), Federica Bianchi, Giuliano Sereno e Massimo Monteleone, anime di Libera a Foggia.

In attesa della discussione in consiglio inerente l’adesione del nostro Comune ad Avviso Pubblico, abbiamo ribadito il nostro comune impegno nella lotta contro le mafie, la criminalità e il malaffare, e iniziato a pianificare una serie di iniziative e interventi che ci vedranno all’opera congiuntamente in ambiti differenti ma legati dallo stesso obiettivo e dalla stessa volontà: ribadire la cultura e l’affermazione della legalità.

Lo riporta la Sindaca di Foggia Marida Episcopo.