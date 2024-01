Foggia. “In tempi recenti, abbiamo sollevato con fermezza il problema delle numerose anomalie che affliggono i nostri colleghi della Polizia di Foggia e della provincia, comprese le varie specialità, che stanno vivendo sulla propria pelle le conseguenze di questa situazione. Abbiamo già sottolineato, e lo ribadiamo, che in questa terra, in questa provincia, dove la criminalità organizzata, una mafia sempre più feroce e agguerrita, fa la sua presenza sempre più marcata, le risorse a disposizione per qualsiasi tipo di intervento sono estremamente limitate. In aggiunta, il costante aumento dei pensionamenti rappresenta una sfida sempre più grande. Quali sono, dunque, le risposte?”.

Lo chiede in una nota il segretario provinciale Giuseppe Vigilante.

“Il Ministero competente ha deciso di assegnare solo 10 unità alla Questura di Foggia, una decisione che appare ridicola considerate le circostanze. Queste unità sono state temporaneamente destinate alla sezione O.P. per operare nei servizi 24 ore su 24 presso l’aeroporto “G. Lisa” di Foggia. Tuttavia, non risulta che ciò sia effettivamente avvenuto, anche perché gli stessi agenti sono già impegnati in una serie di altri servizi”.

“Avevamo ricevuto rassicurazioni sul fatto che 10 unità supplementari sarebbero state allocate “fuori sacco” per il nuovo servizio, ma ad oggi tale promessa non è stata mantenuta. Si apprende che non ci sono voli notturni e che addirittura il loro numero è diminuito. Non entreremo nei dettagli del servizio, ma è evidente che se c’è la necessità di un turno 24 ore su 24, le risorse dovrebbero essere aumentate anziché ridotte, al fine di non mettere in serie difficoltà l’intero apparato della Polizia di Stato della città”.

“Sorgono legittime domande: perché le volanti sono al collasso? Perché i colleghi delle volanti non possono richiedere ciò che è loro dovuto? Perché ci sono movimenti interni, con cambi di turno, che mettono in difficoltà i colleghi e le loro famiglie senza preavviso alle Organizzazioni Sindacali? Come è possibile che qualcuno possa agire a proprio comodo senza essere chiamato a rispondere?”.

“Non si può ignorare che presso tutti gli Uffici della Questura non sono stati rimpiazzati i colleghi andati in pensione. Perché i pochi agenti arrivati non sono stati destinati anche ad altri uffici, in primis alle volanti? E che dire della situazione degli ispettori di turno presso le volanti? Perché la questione non è stata affrontata e risolta? È noto che non sono stati sostituiti adeguatamente, e nei prossimi mesi ci saranno ulteriori pensionamenti”.

“I poliziotti hanno dignità e professionalità da difendere, e non si può permettere che i loro numerosi sacrifici vengano ignorati. Dal problema della “vestizione” alle questioni legate alle auto e a molte altre criticità, il SAP, dopo accurate verifiche, denuncerà quanto emerso”.

Chiediamo risposte immediate e concrete. La situazione è urgente”.