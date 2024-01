Foggia. “L’incontro in assessorato con i delegati delle associazioni Libertà civile e Progetto concittadino, su loro richiesta, ha idealmente rappresentato l’inizio di un percorso partecipato per un rilancio complessivo del commercio, attraverso una serie di tappe significative e il coinvolgimento e l’interazione di tutti i soggetti interessati”.

Lo dice in una nota l’assessore alle Attività produttive del Comune di Foggia, Lorenzo Frattarolo.

“Abbiamo infatti invitato tutte le associazioni di categoria storiche e gli ordini professionali, ed insieme affronteremo nelle prossime settimane le varie problematiche sul tappeto, e getteremo le basi per arrivare all’istituzione della Consulta per il commercio, un presidio d’ascolto che riteniamo fondamentale; al ripristino del Distretto urbano per il commercio, che garantirebbe ulteriori finanziamenti e un canale privilegiato con la Regione Puglia;

al Forum per la microeconomia urbana, per fare luce sul difficile presente di tante realtà in affanno ma che sono vitali per il comparto e l’identità stessa della città. E per studiare e lanciare altre misure di sostegno, con la concretezza preferita ai proclami”.

“I primi approcci sono stati positivi, e hanno fornito ulteriori motivazioni e stimoli per proseguire in una direzione che appare obbligata, per superare le criticità esistenti”.