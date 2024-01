Foggia. “A seguito degli eventi natalizi organizzati dal Comune di Foggia, sono state rappresentate a mezzo stampa dubbi sulla procedura di svolgimento della manifestazione in Villa Comunale HO VOJA DI STREET FOOD, dubbi suffragati da molti operatori di settore che ci hanno contattato per avere chiarimenti e avanzare rimostranze sulle procedure di individuazione degli operatori“.

Così i Consiglieri comunali di Foggia del centrodestra interpellando il Sindaco di Foggia Maria Aida Episcopo, il Presidente del Consiglio Comunale di Foggia Lia Azzarone, e p. c. il Segretario Generale del Comune di Foggia Maria Giuseppina D’Ambrosio, per la verifica iter procedurale di autorizzazione manifestazione “Ho voja di street food” del 22-24 dicembre 2023.

“Da notizie di stampa si è appreso che dal 22 al 24 dicembre 2023 è stata organizzata la manifestazione ‘Ho voja di street food’ inserita nel cartellone delle attività natalizie del Comune di Foggia. Diversi operatori del food titolari di autorizzazioni di tipo A e di tipo B hanno rappresentato doglianze per non essere stati coinvolti nella manifestazione e disappunto per i criteri di coinvolgimento. Le manifestazioni tutte devono conformarsi a criteri di legalità e trasparenza delle procedure nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti”.

“Non è chiaro chi sia stato I’organizzatore e il richiedente l’autorizzazione della manifestazione in oggetto, in particolare se l’Associazione di Categoria Confcommercio o un gruppo di società private”, è scritto nell’interpellanza.

“La manifestazione si e svolta presso la Villa Comunale di Foggia attraverso l’installazione di oltre una decina di chioschi destinati alla vendita. Risulta che i chioschi sono stati assegnati ad operatori privati previo pagamento di una quota di partecipazione”.

