Il gaming rappresenta uno degli ambiti dove gli investimenti restano molto elevati e ha riflessi su vari aspetti. Ci sono aree che possono essere rilanciate da un punto di vista economico, ma ancora possono essere messi in luce territori in grado di richiamare un grande afflusso di turisti. La Toscana rappresenta una delle regioni italiane che hanno fatto da traino in passato e la Puglia vorrebbe emularla. In particolare, il progetto LevanteFor va in questa direzione. Si tratta di una due giorni che vede la Puglia il centro della cultura pop contemporanea: fumetti, videogiochi e cosplay si danno appuntamento in questi spazi e il profetto mira ad essere una vetrina in grado di attirare anche investitori e pubblico estero. L’esempio per eccellenza in tal senso è senza dubbio il Comics and Games di Lucca, alla sua 57esima nel 2023. La cittadina toscana è letteralmente presa d’assalto da fan provenienti da tutto il mondo e il giro economico è senza precedenti, considerando oltre le 300mila persone in un centro urbano che ne conta circa 90mila (dati Istat aggiornati al 2022).

La Puglia punta anche su un altro aspetto: oltre ad una fiera vera e propria, l’obiettivo è anche quello di divenire hub europeo per l’intera industria legata ai videogiochi. Per farlo, mette a disposizione delle aziende i set cinematografici che si trovano all’Apulia Film Commission (AFC), che si trovano su tutto il territorio regionale. Ovviamente coinvolte sono le imprese che già hanno sede in Puglia, come PM Studios&AOG, ma l’intento è quello di attirare anche e soprattutto investimenti esteri.

È chiaro che per riuscire in questo obiettivo non basta la buona volontà della regione ma occorre un lavoro coordinato anche dai ministeri e dal governo italiano. Sarebbero infatti necessari investimenti consistenti per far sì che il territorio possa divenire terra appetibile per competitors stranieri. Di certo non rappresenta un’impresa impossibile dal momento che tutti o quasi riconoscono l’innegabile fascino che ha il marchio italiano su ogni prodotto, videogiochi inclusi. I colossi del settore però restano stabilmente al di fuori dell’Europa, per il momento quantomeno. Questo accade fin dagli anni ’80, quando a spartirsi il mercato dei videogiochi erano Nintendo e SEGA, in Giappone, per poi spostare il centro negli Stati Uniti, dove ancora oggi si concentra la quasi totalità delle aziende (eccezion fatta, per l’appunto, per la già citata Nintendo). Ad esempio, è in California che ha sede Activision, azienda che ha creato un fenomeno come Candy Crash da oltre 20 miliardi di dollari di ricavi, ma anche Call of Duty e World of Warcraft.

Il mondo del digitale ha chiaramente dato un grande slancio a tutto il settore, in particolar modo per quei giochi che venivano considerati locali. La diffusione di Internet ha fatto sì che le regole del burraco, della briscola o di scopa divenissero consultabili da tutti e ovunque, allargando così le potenzialità della diffusione dei giochi.

Ad oggi per giocare a briscola o burraco, ad esempio, non è più necessario avere un mazzo di carte fisiche ed almeno un compagno di giochi, ma è possibile farlo mediante applicazioni o giochi online. Un passo in avanti enorme che ha permesso la continua diffusione di questi giochi, senza che finissero nel dimenticatoio. Un aiuto importante in tal senso lo ha dato l’intelligenza artificiale: ad oggi se ne parla soprattutto in chiave negativa, come nel caso di ChatGPT, ma in realtà è comunemente usata nei videogiochi proprio per ricreare le cosiddette “sfide al computer”. (nota stampa).