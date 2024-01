Foggia. “A quanto ammontano le entrate comunali accertate negli ultimi 5 anni per I’utilizzo dell’impiantistica comunale e quanto viene realmente riscosso. Quali azioni si intendono intraprendere per potenziare gli uffici preposti al fine di accelerare l’iter autorizzativo dell’impiantistica privata. Quali azioni intende intraprendere il Sindaco per accertare eventuali responsabilità in merito ai vari ricorsi al T.A.R. in cui l’Amministrazione e risultata soccombente per inerzia nel procedimento autorizzativo degli impianti pubblicitari privati?”.

Così i Consiglieri comunali di Foggia del centrodestra interpellando il Sindaco di Foggia Maria Aida Episcopo, il Presidente del Consiglio Comunale di Foggia Lia Azzarone, e p. c. il Segretario Generale del Comune di Foggia Maria Giuseppina D’Ambrosio, per una “richiesta di chiarimenti procedura di approvazione della regolamentazione della distribuzione degli Impianti Pubblicitari, sulla determina dirigenziale n. 2784 del 19.12.2023 e sull’iter autorizzativo dell’impiantistica privata. lnterpellanza con risposta in aula ai sensi dell’art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale“.

INTERROGAZIONE INTEGRALE > interpellanza impianti pubblicitari