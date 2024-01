Se il Lecce di oggi sta incontrando meno difficoltà del solito a conquistare la salvezza lo deve indubbiamente ad alcuni dei migliori elementi della rosa, ma anche al responsabile dell’area tecnica. Dopo un inizio di campionato esaltante i giallorossi hanno perso un po’ di fiducia nei pronostici e anche nelle quote della schedina della Serie A, ma hanno ottime chance di portare a casa l’obiettivo stagionale e di ben figurare da qui a fine stagione. In queste realtà fare scouting è fondamentale e negli ultimi anni Pantaleo Corvino è sempre stato in prima linea quando si trattava di scoprire talenti pronti per essere gettati subito nella mischia e fare al caso delle sue squadre.

Dopo la carriera nell’aeronautica militare Corvino ha iniziato a lavorare come direttore sportivo sul finire degli anni ‘80, iniziando dalla Serie C 1 col Casarano. Col Lecce fu amore già verso la fine del secondo millennio. Fu lui a portare in Italia giocatori del calibro di Chevanton, Vucinic e Ledesma. Anche con la Fiorentina e col Bologna il suo lavoro è stato particolarmente apprezzato. Nel 2020 si è verificato dunque il suo ritorno al Lecce, che ha ottenuto presto la promozione in Serie A. Oggi sono 3 i calciatori che rappresentano il suo vanto in giallorosso: si tratta di Nikola Krstovic, Hamza Rafia e Fabriel Strefezza.

Di origini montenegrine, Krstovic è un centravanti cresciuto nel campionato del suo paese, prima di passare alla Stella Rossa nel 2019. Il giocatore ha dovuto fare un po’ di esperienza tra i campionati minori prima di farsi notare in estate dal Lecce, lasciando così il DAC DunajskaStreda. Già al debutto la sensazione generale era quella di aver effettuato un colpaccio. L’attaccante segnò infatti la rete del 2-2 nel pareggio interno con la Fiorentina, per poi tornare al gol già nelle giornate successive contro Salernitana e Monza, ma già dopo le prime 2 partite Krstovic iniziò ad attirare su di sé l’attenzione mediatica. Da allora il rendimento del giocatore è un po’ calato, ma la piazza continua a credere fortemente in lui. Pagato appena 4 milioni di euro, a 23 anni Krstovic ambisce a diventare una delle punte più promettenti della Serie A.

Hamza Rafia, invece, è un centrocampista tunisino che si distingue principalmente per la sua duttilità, essendo in grado di ricoprire anche alcune zone avanzate del campo. Classe 1999, il giocatore è cresciuto di fatto in Francia, trovando spazio nella seconda squadra del Lione. La prima squadra italiana ad accorgersi di lui fu la Juventus, che nel 2019 se lo aggiudicò per 400.000 euro e lo aggregò alla formazione Under 23. Nella stagione 2020/2021 riuscì ad ottenere una presenza in Coppa Italia, ripagando la fiducia di Andrea Pirlo con il goal decisivo del 3-2 contro il Genoa, agli ottavi di finale. In seguito il ragazzo è stato mandato nelle serie minori a farsi le ossa: dopo l’esperienza in Belgio con lo Standard Liegi, Rafia è passato alla Cremonese in Serie B, di nuovo alla Juventus giovanile in Serie C e, senza cambiare categoria, al Pescara. A luglio è stato acquistato dal Lecce per un milione di euro e Krstovic ha segnato la sua prima rete nel match contro la Fiorentina.

Il nome che accende di più il cuore dei tifosi salentini è però quello di Gabriel Strefezza. Avere un attaccante brasiliano in rosa, d’altronde, fa sempre sperare in grande. Nato a San Paolo nel 1997, Strefezza possiede anche la cittadinanza italiana, ma il suo sogno rimane quello di vestire un giorno la maglia verdeoro. Dopo aver lasciato il settore giovanile del Corinthians, Strefezza tentò la fortuna in Italia con Palermo e Lazio, ma fu rimandato indietro per via della bassa statura. Fu allora la SPAL a crederci, fino a portarlo in prima squadra nel 2017. L’avventura nello Stivale è proseguita con Juve Stabia e Cremonese, prima di tornare alla base ferrarese nel 2019 per l’esordio in Serie A. Il passaggio al Lecce arrivò nel 2021: si trattò di un’annata particolarmente fruttifera, che vide “Espeto” realizzare 14 goal utili per la promozione dei giallorossi. Nella passata stagione, la seconda personale sui massimi palcoscenici, il dato realizzativo è calato, ma non la fiducia del gruppo. Da quest’anno è infatti Strefezza il capitano del Lecce, pronto a compiere nuove imprese con i salentini. (nota stampa)